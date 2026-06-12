映画『キューティ・ブロンド』の前日譚を描く『エル』のシーズン1がPrime Videoで7月1日より独占配信開始
映画『キューティ・ブロンド』（2001）の前日譚を描く、Prime Originalドラマ『エル』シーズン1（全8話）が、2026年7月1日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、キービジュアルおよび日本版本予告映像が公開となっている。
『エル』シーズン1』が7月1日よりPrime Videoで配信開始
『エル』は、映画『キューティ・ブロンド』の前日譚で、ハーバード大学で"場違いな存在"となる前のエル・ウッズを描く。映画版では、エル・ウッズをリース・ウィザースプーンが演じていたが、本作では製作総指揮に。
本作は『インセキュア』（2016〜21）などで知られるローラ・キットレルが企画・制作を担当。キットレルとキャロライン・ドリースが共同ショーランナー兼製作総指揮を務めている。リース・ウィザースプーンのほか、ローレン・ノイシュタッター、アマンダ・ブラウン、マーク・プラットも製作総指揮として参加。また、『ピッチ・パーフェクト』（2012）のジェイソン・ムーアがシーズン1の第1話・第2話の監督を務めるほか、製作総指揮にも名を連ねている。さらに、ジュリア・ブラウネルとイーライ・ウィルソン・ペルトンが共同製作総指揮、ブライアン・J・レイバーとアスミタ・パランジャペがプロデューサー、ジョージー・クレイヴンとジェン・リーガンがスーパーバイジングプロデューサーを務めている。
主人公のエル・ウッズ役は、オーディションで選ばれたレクシー・ミネトリーが務め、母エヴァ役としてジューン・ダイアン・ラファエル、父ワイアット役としてトム・エヴェレット・スコットが出演する。さらに、ジェイコブ・モスコヴィッツ、ガブリエル・ポリカーノ、チャンドラー・キニー、ザック・ルッカー、エイミー・ピエッツらが参加しており、リカーリングキャストとして、ブラッド・ハーダー、クロエ・ヴェッパー、ダニエル・チャンド、デヴィッド・バーカ、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク、ジェシカ・ベルキン、ケイラ・メゾネ、リサ・ヤマダ、ローガン・シュロイヤー、マット・オバーグ、シャロン・テイラーが出演する。
■ストーリー
舞台は1995年。高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルは複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面する。そんな日々の中、エルは家族を心の支えとし、とりわけ母親との絆を深めていく。どんな困難も、互いに支え合うことで乗り越えられることを学んでいくエル。思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。
■役名：キャスト
エル・ウッズ：レクシー・ミネトリー
エヴァ：ジューン・ダイアン・ラファエル
ワイアット：トム・エヴェレット・スコット
■スタッフ
監督：ジェイソン・ムーア、サミー・コーエン、ピート・チャットモン、ステイシー・パッソン
共同ショーランナー：ローラ・キットレル、キャロライン・ドリース
製作総指揮：リース・ウィザースプーン、ローラ・キットレル、ローレン・ノイシュタッター、キャロライン・ドリース、アマンダ・ブラウン、マーク・プラット、ジョージー・クレイヴン、ジェイソン・ムーア
© Amazon MGM Studios
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『エル』シーズン1』が7月1日よりPrime Videoで配信開始
『エル』は、映画『キューティ・ブロンド』の前日譚で、ハーバード大学で"場違いな存在"となる前のエル・ウッズを描く。映画版では、エル・ウッズをリース・ウィザースプーンが演じていたが、本作では製作総指揮に。
主人公のエル・ウッズ役は、オーディションで選ばれたレクシー・ミネトリーが務め、母エヴァ役としてジューン・ダイアン・ラファエル、父ワイアット役としてトム・エヴェレット・スコットが出演する。さらに、ジェイコブ・モスコヴィッツ、ガブリエル・ポリカーノ、チャンドラー・キニー、ザック・ルッカー、エイミー・ピエッツらが参加しており、リカーリングキャストとして、ブラッド・ハーダー、クロエ・ヴェッパー、ダニエル・チャンド、デヴィッド・バーカ、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク、ジェシカ・ベルキン、ケイラ・メゾネ、リサ・ヤマダ、ローガン・シュロイヤー、マット・オバーグ、シャロン・テイラーが出演する。
■ストーリー
舞台は1995年。高校生活という波乱に満ちた環境の中で、エルは複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションに直面する。そんな日々の中、エルは家族を心の支えとし、とりわけ母親との絆を深めていく。どんな困難も、互いに支え合うことで乗り越えられることを学んでいくエル。思いがけない青春時代の経験を通じて、やがて私たちがよく知る愛すべきエル・ウッズへと成長していく姿が描かれる。
■役名：キャスト
エル・ウッズ：レクシー・ミネトリー
エヴァ：ジューン・ダイアン・ラファエル
ワイアット：トム・エヴェレット・スコット
■スタッフ
監督：ジェイソン・ムーア、サミー・コーエン、ピート・チャットモン、ステイシー・パッソン
共同ショーランナー：ローラ・キットレル、キャロライン・ドリース
製作総指揮：リース・ウィザースプーン、ローラ・キットレル、ローレン・ノイシュタッター、キャロライン・ドリース、アマンダ・ブラウン、マーク・プラット、ジョージー・クレイヴン、ジェイソン・ムーア
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