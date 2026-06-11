亜土ちゃんの“カワイイ”が指先に！水森亜土×ネイルブランド「ジェルミーワン」ら3ブランドが初コラボ、6月22日発売
世代を超えて愛され続けるアーティスト・水森亜土さん。亜土ちゃんが描いてきたレトロかわいい女の子たちが、コスメ・デ・ボーテが展開する「ジェルミーワン」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」の3つのネイルブランドとコラボレーション！亜土ちゃんの世界観をぎゅっと閉じ込めた限定ネイルコレクションが、2026年6月22日(月)から有楽町マルイのPOP UPと公式オンラインショップで先行発売される。
【画像】4色のジェルカラーやシール、限定ノベルティの詳細をチェック
■亜土ちゃんの“カワイイ”が、まるごとネイルになって登場
亜土ちゃんこと水森亜土さんは、自由で開放的なポップカルチャーが街にあふれはじめた1960〜70年代から、心躍るイラストを次々と生み出してきたアーティスト。カラフルな色使いと繊細なタッチで描かれる愛くるしい乙女たちの姿は、日本中の多くの女の子たちをトリコにして、“カワイイ”カルチャーを牽引してきた。
今回のコレクションのコンセプトは「KAWAII × My.Nail」。亜土ちゃんならではのレトロかわいい世界観を3ブランド分のネイルアイテムに落とし込み、日常にさりげなく“カワイイ”を取り入れながら、その日の気分でネイルを着せ替える楽しさを提案してくれる。
■セルフでサロン級「ジェルミーワン」はときめきの4色
「Gel Me1(ジェルミーワン)」からは、「KAWAII × My.Change」をテーマに限定カラー4色が登場。塗ってライトに60秒当てるだけで、おうちで簡単にサロン級のジェルネイルが楽しめる。
・「GM-01 Glow Bloom(グロウブルーム)」(1540円)：ナチュラルな赤とツヤ感が自然なかわいさをストレートに表現
・「GM-02 Sugar Tutu(シュガーチュチュ)」(1540円)：サテンのような光に包まれてかわいく輝くフェミニンカラー
・「GM-03 Glitter Parade(グリッターパレード)」(1540円)：ひと塗りで楽しげなラメやホロが踊る華やかカラー
・「GM-04 Moonlight Mirage(ムーンライトミラージュ)」(1540円)：月面に広がる幻想的な光の揺らぎを表現した微細ゴールド
どれもイラストの世界観に寄り添って生まれた、ここだけの色。4色そろえて、その日の気分で着せ替えたくなる。
■指先に亜土ちゃんの世界をそのまま！貼るだけ「ジェルミーペタリー」
「ジェルミーペタリー」からは、「KAWAII × My.Story」シリーズとして3パターン(シール30枚＋やすり＆ウッドスティック付き)が登場。貼って硬化するだけで、亜土ちゃんが描いたイラストをそのまま指先にまとえる。
・「GMP-01 First Meet(ファーストミート)」(2200円)：親指を合わせると恋が芽生える、遊び心あふれるポップなデザイン
・「GMP-02 My Heartful Friend(マイハートフルフレンド)」(2200円)：繊細な輝きが華やかさをもたらす、大人ガーリーなデザイン
・「GMP-03 Angel's Sweet Day(エンジェルズスウィートデイ)」(2200円)：レトロチェックがかわいさを引き立てる、キュートなデザイン
特に注目したいのが「ファーストミート」。両手の親指を合わせると、亜土ちゃんが描く女の子と男の子が向き合って恋が芽生える仕掛けが。「Waku Waku Doki Doki」「LOVE」といった文字も散りばめられていて、乙女ゴコロがくすぐられる。フルデザインで楽しむのはもちろん、数本だけ選んでほかのカラーと組み合わせるアレンジもおすすめ。
■いちばん気軽な“ひと塗り”「ジーニッシュマニキュア」
ライト硬化が苦手な人や、もっと手軽にジェル風ネイルを楽しみたい人には「ジーニッシュマニキュア」を。「KAWAII × My.Feeling」シリーズとして限定カラー4色が展開される。
・「GN-01 MY DEARLY(マイディアリー)」(1210円)：ピンクラメが華やかにきらめく親愛レッド
・「GN-02 OWN MOMENT(オウンモーメント)」(1210円)：多色の偏光ラメが神秘的なアクアブルー
・「GN-03 JOYFUL MOOD(ジョイフルムード)」(1210円)：オレンジの偏光ラメが輝くヌーディーベージュ
・「GN-04 RADIANT ME(ラディアントミー)」(1210円)：繊細ラメが優雅に舞うスイートピンク
ワンコート60秒の速乾性に加え、ジェルネイル成分配合でツヤと持ちのよさを両立。UV/LEDライト不要で、除光液で簡単オフできるのもうれしいポイント。忙しい朝でもサッと塗れるから、デイリーに使い回したい。
■自分だけのライトが作れる「ジェルミー ミラーライト」も登場
USBで使えるコンパクトなネイル用ライト「ジェルミー ミラーライト＜アレンジシール付き＞」(3520円)もコラボに参加。亜土ちゃんの“カワイイ”が散りばめられたイラストシールを自由に貼って、世界にひとつだけのオリジナルライトに仕上げられる。ネイル時間がいつもより少しだけ特別なものになりそう。
■有楽町マルイでPOP UPを開催！購入金額に応じたノベルティもチェック
2026年6月22日(月)から7月5日(日)まで、有楽町マルイ1階カレンダリウム F02にて「KAWAII×MY.NAIL POPUP STORE」を開催(11時〜20時、最終日のみ19時まで)。亜土ちゃんのイラストに描かれた“お部屋”の世界観をイメージした空間で、限定カラーをじっくり試すこともできる。
会場限定のノベルティも充実していて、3300円以上の購入で「オリジナルネイルシャイナー(ピンクケース付き)」、5500円以上の購入で「水森亜土コラボ限定トートバッグ」がプレゼントされる。トートバッグは2026年6月22日(月)〜28日(日)と6月29日(月)〜7月5日(日)でデザインが変わるので、前後半それぞれ足を運ぶ価値あり。さらに購入者全員が参加できるハズレなしのカプセルトイチャレンジや、公式SNSアカウントをフォローして会場の様子を投稿するともらえる「ホロステッカー」のSNSキャンペーンも実施される。
POP UP会場と公式オンラインショップでの先行発売を経て、2026年7月10日(金)からは全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ&トルぺで順次発売がスタート(店舗により発売日が前後する場合あり)。この夏は、指先に亜土ちゃんの世界観をまとってみてはいかが？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■亜土ちゃんの“カワイイ”が、まるごとネイルになって登場
亜土ちゃんこと水森亜土さんは、自由で開放的なポップカルチャーが街にあふれはじめた1960〜70年代から、心躍るイラストを次々と生み出してきたアーティスト。カラフルな色使いと繊細なタッチで描かれる愛くるしい乙女たちの姿は、日本中の多くの女の子たちをトリコにして、“カワイイ”カルチャーを牽引してきた。
今回のコレクションのコンセプトは「KAWAII × My.Nail」。亜土ちゃんならではのレトロかわいい世界観を3ブランド分のネイルアイテムに落とし込み、日常にさりげなく“カワイイ”を取り入れながら、その日の気分でネイルを着せ替える楽しさを提案してくれる。
■セルフでサロン級「ジェルミーワン」はときめきの4色
「Gel Me1(ジェルミーワン)」からは、「KAWAII × My.Change」をテーマに限定カラー4色が登場。塗ってライトに60秒当てるだけで、おうちで簡単にサロン級のジェルネイルが楽しめる。
・「GM-01 Glow Bloom(グロウブルーム)」(1540円)：ナチュラルな赤とツヤ感が自然なかわいさをストレートに表現
・「GM-02 Sugar Tutu(シュガーチュチュ)」(1540円)：サテンのような光に包まれてかわいく輝くフェミニンカラー
・「GM-03 Glitter Parade(グリッターパレード)」(1540円)：ひと塗りで楽しげなラメやホロが踊る華やかカラー
・「GM-04 Moonlight Mirage(ムーンライトミラージュ)」(1540円)：月面に広がる幻想的な光の揺らぎを表現した微細ゴールド
どれもイラストの世界観に寄り添って生まれた、ここだけの色。4色そろえて、その日の気分で着せ替えたくなる。
■指先に亜土ちゃんの世界をそのまま！貼るだけ「ジェルミーペタリー」
「ジェルミーペタリー」からは、「KAWAII × My.Story」シリーズとして3パターン(シール30枚＋やすり＆ウッドスティック付き)が登場。貼って硬化するだけで、亜土ちゃんが描いたイラストをそのまま指先にまとえる。
・「GMP-01 First Meet(ファーストミート)」(2200円)：親指を合わせると恋が芽生える、遊び心あふれるポップなデザイン
・「GMP-02 My Heartful Friend(マイハートフルフレンド)」(2200円)：繊細な輝きが華やかさをもたらす、大人ガーリーなデザイン
・「GMP-03 Angel's Sweet Day(エンジェルズスウィートデイ)」(2200円)：レトロチェックがかわいさを引き立てる、キュートなデザイン
特に注目したいのが「ファーストミート」。両手の親指を合わせると、亜土ちゃんが描く女の子と男の子が向き合って恋が芽生える仕掛けが。「Waku Waku Doki Doki」「LOVE」といった文字も散りばめられていて、乙女ゴコロがくすぐられる。フルデザインで楽しむのはもちろん、数本だけ選んでほかのカラーと組み合わせるアレンジもおすすめ。
■いちばん気軽な“ひと塗り”「ジーニッシュマニキュア」
ライト硬化が苦手な人や、もっと手軽にジェル風ネイルを楽しみたい人には「ジーニッシュマニキュア」を。「KAWAII × My.Feeling」シリーズとして限定カラー4色が展開される。
・「GN-01 MY DEARLY(マイディアリー)」(1210円)：ピンクラメが華やかにきらめく親愛レッド
・「GN-02 OWN MOMENT(オウンモーメント)」(1210円)：多色の偏光ラメが神秘的なアクアブルー
・「GN-03 JOYFUL MOOD(ジョイフルムード)」(1210円)：オレンジの偏光ラメが輝くヌーディーベージュ
・「GN-04 RADIANT ME(ラディアントミー)」(1210円)：繊細ラメが優雅に舞うスイートピンク
ワンコート60秒の速乾性に加え、ジェルネイル成分配合でツヤと持ちのよさを両立。UV/LEDライト不要で、除光液で簡単オフできるのもうれしいポイント。忙しい朝でもサッと塗れるから、デイリーに使い回したい。
■自分だけのライトが作れる「ジェルミー ミラーライト」も登場
USBで使えるコンパクトなネイル用ライト「ジェルミー ミラーライト＜アレンジシール付き＞」(3520円)もコラボに参加。亜土ちゃんの“カワイイ”が散りばめられたイラストシールを自由に貼って、世界にひとつだけのオリジナルライトに仕上げられる。ネイル時間がいつもより少しだけ特別なものになりそう。
■有楽町マルイでPOP UPを開催！購入金額に応じたノベルティもチェック
2026年6月22日(月)から7月5日(日)まで、有楽町マルイ1階カレンダリウム F02にて「KAWAII×MY.NAIL POPUP STORE」を開催(11時〜20時、最終日のみ19時まで)。亜土ちゃんのイラストに描かれた“お部屋”の世界観をイメージした空間で、限定カラーをじっくり試すこともできる。
会場限定のノベルティも充実していて、3300円以上の購入で「オリジナルネイルシャイナー(ピンクケース付き)」、5500円以上の購入で「水森亜土コラボ限定トートバッグ」がプレゼントされる。トートバッグは2026年6月22日(月)〜28日(日)と6月29日(月)〜7月5日(日)でデザインが変わるので、前後半それぞれ足を運ぶ価値あり。さらに購入者全員が参加できるハズレなしのカプセルトイチャレンジや、公式SNSアカウントをフォローして会場の様子を投稿するともらえる「ホロステッカー」のSNSキャンペーンも実施される。
POP UP会場と公式オンラインショップでの先行発売を経て、2026年7月10日(金)からは全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ&トルぺで順次発売がスタート(店舗により発売日が前後する場合あり)。この夏は、指先に亜土ちゃんの世界観をまとってみてはいかが？
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