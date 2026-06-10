テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』がクランクアップを迎え、主演の鈴木京香、黒島結菜、宮世琉弥、遠藤憲一の“6係メンバー”よりコメントが到着した。

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2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生するや高視聴率を記録、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年7月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason2が放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官』シリーズ。科学捜査が主流となっている今、あえてアナログな文字を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーが、6年ぶりに再始動。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する。

最新シーズンには日名子に加え、6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事・夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。さらに、「特命捜査対策室」のイヤミな室長・古賀清成（沢村一樹）、6係の超無口なお遍路刑事・草加慎司（遠藤憲一）ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結している。

劇中はもちろん、撮影現場でも抜群のチームワークを発揮してきた6係メンバー。全撮影を終えた鈴木、黒島、宮世、遠藤の表情は、この上ない感慨深さ＆達成感にあふれていた。そんな中、チームの柱である主演の鈴木は仲間たちと愛情たっぷりの視線を交わしながら、「優秀な係長（＝黒島）、かわいい後輩（＝宮世）、そして…いつも優しい草加さん（＝遠藤）もいて、本当に幸せでした！ 皆さんと一緒に、理沙という役を演じることができ、心から感謝しています」と挨拶。スタッフに対しても「スタンバイの間も現場に残って、皆さんの仕事ぶりを見ているのが大好きでした。素敵な方たちと一緒に仕事ができたからこそ、何とか最後まで来られたんだと、今日もしみじみと思っていました」と語りかけ、満開の笑顔を浮かべた。

また、今シーズン新たに6係に加わった黒島と宮世も、笑顔で撮影の日々を回顧。黒島は「この3カ月間、心も体も頭も動いていて、すごく充実していました。久々にボリューミーな役を演じさせていただいて、すごく勉強になりましたし、まだまだ成長していきたいなと思いました。大好きな6係メンバーと一緒に、最後日を迎えることができてよかったです」と感慨深げに語り、宮世は「小さい頃にSeason1を見ていた自分が、まさかSeason3に出させていただけるとは…夢にも思っていませんでした。最初はプレッシャーを感じて、すごく緊張していたのですが、皆さんが温かく迎えてくださって、のびのびと夏目を演じることができました」と、誠実なまなざしで感謝の意を伝えた。

一方、Season1から6係を支えてきた遠藤は、「説明ゼリフが苦手なので、NGだらけで迷惑をかけましたけど、何とか乗り切れてよかった！ 俳優は歳とともに、いろんな能力が身についてラクになっていくものだと思っていたけど、だんだん『キツい仕事だな』と気づくようになりました（笑）。これからも頑張りますので、よろしくお願いします！」と茶目っ気たっぷりに打ち明け、笑いを誘った。

6月11日に放送される最終回では、『善良な市民』と名乗る人物（杉本哲太）から、絵画講座に通う食堂の店員・広橋芳乃（大原優乃）が行方不明となっている件について、6係宛てに新たな捜査依頼の手紙が届く。手紙には、芳乃が絵画講座の講師・大倉英行（福山翔大）によって殺害された可能性があると綴られていた。捜査を進める6係は、大倉も2年前から行方不明になっていることを突き止めるが、単独で張り込みを続けていた日名子が大倉らしき男に襲撃されてしまう。

コメント鈴木京香（鳴海理沙役）優秀な係長（＝黒島）、かわいい後輩（＝宮世）、そして……いつも優しい草加さん（＝遠藤）もいて、本当に幸せでした！ 皆さんと一緒に、理沙という役を演じることができ、心から感謝しています。スタンバイの間も現場に残って、皆さんの仕事ぶりを見ているのが大好きでした。素敵な方たちと一緒に仕事ができたからこそ、何とか最後まで来られたんだと、今日もしみじみと思っていました。

黒島結菜（陸奥日名子役）この3カ月間、心も体も頭も動いていて、すごく充実していました。久々にボリューミーな役を演じさせていただいて、すごく勉強になりましたし、まだまだ成長していきたいなと思いました。大好きな6係メンバーと一緒に、最後日を迎えることができてよかったです。

宮世琉弥（夏目征也役）小さい頃にSeason1を見ていた自分が、まさかSeason3に出させていただけるとは……夢にも思っていませんでした。最初はプレッシャーを感じて、すごく緊張していたのですが、皆さんが温かく迎えてくださって、のびのびと夏目を演じることができました。

遠藤憲一（草加慎司役）説明ゼリフが苦手なので、NGだらけで迷惑をかけましたけど、何とか乗り切れてよかった！ 俳優は歳とともに、いろんな能力が身についてラクになっていくものだと思っていたけど、だんだん「キツい仕事だな」と気づくようになりました（笑）。これからも頑張りますので、よろしくお願いします！（文＝リアルサウンド編集部）