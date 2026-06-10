日本ラグビー協会は１０日、１３日から宮崎市で行われる男子日本代表合宿の参加選手を発表した。日本代表は２７日にＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）として「リポビタンＤチャレンジカップ」でマオリ・オールブラックス戦（パロマ瑞穂スタジアム）を行い、今年から新たに開催される国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」では、７月４日にイタリア戦（秩父宮）を迎える。

今スコッドには、Ｗ杯４大会連続出場で９２キャップを持つＮＯ８リーチ・マイケルや２３年Ｗ杯代表のロック、Ｗ・ディアンズ（共にＢＬ東京）らが選出。スーパーラグビー・パシフィックのハリケーンズでプレーするディアンズやモアナ・パシフィカのフッカー原田衛、フランス１部のトゥールーズでプレーするＳＨ斎藤直人ら海外組もスコッドに入った。ＳＯ伊藤龍之介（明大）や大塚壮二郎（関学大）ら、ノンキャップの大学生もメンバー入りした。

今季リーグワンで神戸を初優勝に導いた日本代表の司令塔、ＳＯ李承信はコンディションの都合で選考対象外。同じくＷＴＢ長田智希（埼玉）やＦＢ矢崎由高（早大）、プロップ稲垣啓太（埼玉）も外れた。

◆日本代表合宿参加メンバー

【ＦＷ】岡部 崇人（横浜）、紙森 陽太（東京ベイ）、大塚壮二郎（関学大）、江良 颯（東京ベイ）、佐藤 健次（埼玉）、原田衛（モアナ・パシフィカ）、竹内 柊平（東京ＳＧ）、為房慶次朗（東京ベイ）、Ｉ・ソード（東京ベイ）、Ｊ・コーネルセン（埼玉）、Ｈ・ホッキングス（東京ＳＧ）、Ｍ・ストーバーグ（ＢＬ東京）、Ｗ・ディアンズ（ＢＬ東京）、Ｂ・ガンター（埼玉）、下川 甲嗣（東京ＳＧ）、Ｗ・ララトゥブア（神戸）、リーチ マイケル（ＢＬ東京）、Ｔ・コストリー（神戸）、Ｅ・ハアンガナ（埼玉）

【ＢＫ】上村 樹輝（神戸）、斎藤 直人（トゥールーズ）、北條 拓郎（三重）、渡辺 晴斗（近大）、小村 真也（トヨタ）、伊藤龍之介（明大）、Ｓ・トゥア（浦安）、中野 将伍（東京ＳＧ）、広瀬 雄也（東京ベイ）、Ｄ・ライリー（埼玉）、木田 晴斗（東京ベイ）、石田 吉平（横浜）、Ｉ・ブルア（神戸）、植田 和磨（神戸）、上ノ坊駿介（神戸）、松永 拓朗（ＢＬ東京）

【コンディション都合、けがによる選考対象外】稲垣 啓太 （埼玉）、小林 賢太 （東京ＳＧ）、ルアン・ボタ （東京ベイ）、中森 真翔 （筑波大）、タイラー・ポール （東京ベイ）、森山 海宇オスティン （浦安）、ファカタヴァ アマト （ＢＲ東京）マキシ ファウルア （東京ベイ）、藤原 忍 （東京ベイ）、李承信 （神戸）、奥村翔 （静岡）、チャーリー・ローレンス （相模原）、長田智希 （埼玉）、矢崎由高 （早大）