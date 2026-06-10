「リボーン〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日系）の第9話（最終話）が、9日に放送された。

本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋一生）が、ある日突然、下町の商店街で暮らす野本英人（高橋・二役）に転生。しかも、そこは2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。（※以下、ネタバレを含みます）

NEOXISに追い詰められたあかり商店街は、ついに立ち退きを受け入れる。商店街の土地を手に入れて銀行買収も成功させた現・光誠（高橋）は、その冷徹さから孤立を深めていく。

そして、迎えた2026年2月17日の“運命の日”。友野（鈴鹿央士）が行方不明だという連絡を受けた英人（高橋・二役）は、光誠が転生した神社へ急ぎ、初めて英人の中の光誠と現在を生きる光誠が対峙（たいじ）する。

放送終了後、SNS上には、「いろんな解釈ができるラストシーンだった」「謎を残したラストだったのでいろいろと想像するのも楽しい」「光誠と英人はどちらも星になり、2人が愛した更紗（中村アン）の赤ちゃんとしてリボーンしたと捉えた」「更紗の言うように、今となっては 光誠と英人のどちらであろうがいいと思えた」などのコメントが上がった。

また、「光誠に入っていた英人がふびんな気がした」「英人が転生して苦悩しながら光誠になっていくパターンも見たかった」「1人分の幸せに2人は入れないということか」「確かに、性格なんか置かれた環境でいくらでも変わってしまうよな」などの声もあった。

そのほか、「“高橋一生劇場”お見事でした」「宮本浩次さんの主題歌『I love 人生！』が最高だった」「柳沢慎吾さんの『アバよ！』とバイクのまねが見られたのもうれしかった」「ポンコツなお父さん（小日向文世）だったけど、人間味があって憎めなかった」といったコメントもあった。