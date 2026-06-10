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茂木健一郎「生きがいは青い鳥と同じ」足元にある幸せに気づくためのメタ認知

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいの青い鳥」を公開した。動画では、現代社会で重視されがちな「目標」や「外部からの評価」と「生きがい」の根本的な違いについて言及し、本当の豊かさを見つけるための視点を提示している。



動画冒頭で茂木氏は、生きがいとは目標や夢に向かって頑張ることとは「別だ」と指摘。企業で頻繁に用いられるパーパスやKPI（重要業績評価指標）について触れ、「KPIって言葉、個人的には本当に嫌いなんだけど」「外部からの評価でパフォーマンスを測るっていうのがものすごく流行っている」と、現代の目標至上主義とも言える風潮に疑問を投げかけた。



茂木氏によれば、映画スターを目指すといった特別な夢に向かうことは「Becoming（～になる）」の移動であり、生きがいとは異なるという。「生きがいはBecomingじゃなくてBeing、今ここにあることが生きがいなんです」と語り、今ここにある小さな喜びや、自分を解放することに価値があると定義した。



さらに、生きがいを「空気」に例え、あって当たり前だが、ディストピア小説のように自由が奪われると息苦しくなると説明。遠くの山ではなく、足元の土や日常の何気ない風景にこそ生きがいが潜んでいると説く。しかし、それに気づくことは難しいため、メーテルリンクの童話『青い鳥』を引き合いに出し、「生きがいのメタ認知」が必要だと語った。



チルチルとミチルが旅を通して自分たちの家に青い鳥がいたことに気づいたように、「旅に出ていろんな人と出会って、自分のことが分かってくると、自分の当たり前だと思っていた日常が、実は素晴らしい幸せに満ちているんだなということに気づく」と独自の視点を展開。「足元にいる、生きがいの青い鳥をぜひ皆さん見つけていただけたらなと思います」という茂木氏の言葉で余韻を残し、動画を締めくくった。