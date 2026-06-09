SNIDEL×「ピングー」のマリンコレクションを一気見せ！ポロ襟ワンピやリンガーT、ぬいぐるみチャームまで
レディースファッションブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、世界で一番有名なペンギン「ピングー」とのコラボレーションアイテムが登場。2026年6月10日(水)より、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリ、そして全国の店舗にて販売される。
【画像】SNIDEL×ピングーのコラボアイテムを見る
ピングーは、1980年にスイスで誕生し、日本では1992年からTV放送がスタート。コミカルな日常としぐさで、子どもから大人まで幅広い世代に愛されてきた。今回のコレクションは、そんなピングーの世界観をSNIDELらしく落とし込んだサマーライン。テーマはヴィンテージライクとマリン。オリジナルで描き起こしたアートをあしらったTシャツから、バッグに添えたくなるチャームまでそろう。
■左胸ワッペンが効く、プレッピー系ポロウェア
コレクションの顔となるのが、ピングー&ハートのワッペンを左胸に施し、トレンドのポロ襟を取り入れた2型。
「ポロカットミニワンピース」(1万5950円)は、伸縮性のある柔らかなスムース素材を使い、着心地と美しいラインを両立させた一枚。左胸にちょこんと乗ったピングーのワッペンが遊び心を添えている。ウエストは程よくシェイプされ、トレンドのロー切り替えスカートが体型を自然にカバー。キャップとスニーカーを合わせればテニスコア風、サンダル合わせなら夏のリゾートに、とシーンを選ばず着回せる。カラーはアイボリー、ブラック、ネイビーの3色展開。
「ワンポイントアメスリカットプルオーバー」(9900円)は、ポロ襟とアメリカンスリーブの組み合わせがヘルシーな印象。コンパクトな丈感で、インにもアウトにも対応する。レースのミニスカートやワイドパンツと合わせれば、今っぽいY2Kムードのスタイリングに。カラーはホワイト、レッド、ネイビー、ミックスの4色展開。
■レコードを聴くピングーも。レトロかわいいリンガーTシャツ
「バリエリンガーTシャツ」(7920円)は、軽やかなカットソー素材に褪色加工とかすれプリントを施したヴィンテージライクな一枚。
カラーは3色。ヘッドホンでレコードに聴き入るピングーを描いたグレー、セーラー姿のピングーに「TRAVELING MARINE」ロゴを添えたライトブルー、赤いリンガーとハートが効いたホワイト。どれもプリントの絵柄が違うので、見比べて選ぶ時間も楽しい。0サイズはコンパクトに、1サイズはオーバーサイズに仕上げているから、着たいシルエットでサイズを選んで。
■上品見えする、マリン金ボタンカーデ
「ワンポイント金ボタンカーディガン」(1万3970円)は、ピングーのワッペンとマリン調の金ボタンが目を引く一枚。柔らかく肌当たりのいいニット素材で、程よい厚みがあるからロングシーズン活躍しそう。
ボタンを留めてトップスとしても、開いて羽織としてもサマになり、白シャツやサテンスカートと合わせて、“お嬢さま感”のある上品コーデを楽しみたい。カラーはレッド、ネイビー、ミックスの3色展開。
■セットアップでそろえたい、マリンパイルシリーズ
ロープ風ロゴをあしらったパイル素材のセットアップは、夏のおでかけや旅行で活躍する一軍候補。
「パイルパーカー」(1万4300円)は、軽やかなパイル素材にセンターポケットの配色パイピングが効いたジップアップタイプ。背中には、「Pingu meets Snidel」ロープ風刺しゅうと、旅するピングーのアートを大胆にあしらっており、後ろ姿まで抜かりない。
「パイルショートパンツ」(9900円)も、ロープ風のロゴデザインと配色パイピングでマリンテイストを演出。どちらもサックス、ネイビー、ボーダーの3色展開なので、上下そろえてリラックススタイルを完成させたい。
■仕上げに欲しい、ピングーの小物たち
コーデのアクセントになる小物も見逃せない。
「ワンポイントキャップ」(5940円)は、ピングー&ハートワッペンをあしらった通年使いのツイル素材キャップ。カラーはホワイト、レッド、ネイビーの3色。
バッグに添えたい「ぬいぐるみバリエチャーム」(4950円)は、マリン帽や浮き輪、ハートのモチーフを取り入れた3タイプ展開。細部まで作り込まれていて、付けるだけでさりげないかわいらしさをプラスしてくれる。
「バリエスカーフ」(5940円)は、ドットやボーダーにピングーとピンガのアートをしのばせた一枚。デザインはドット、ボーダーの2タイプで、首元に巻くのはもちろん、バッグの持ち手やビスチェ風アレンジまで自在に楽しめる。
「ヘアクリップセット」(4950円)は、「PINGU」ロゴクリップと、ハートピングーのクリップを組み合わせた2個セット。カラーはライトブルー、ネイビーの2色で、ヘアアレンジにさりげない遊び心を添えてくれる。
SNIDEL全国店舗での販売開始は2026年6月10日(水)から。Webは同日12時より、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、そしてMASH STOREアプリで販売される。気になるアイテムは早めにチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
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■左胸ワッペンが効く、プレッピー系ポロウェア
コレクションの顔となるのが、ピングー&ハートのワッペンを左胸に施し、トレンドのポロ襟を取り入れた2型。
「ポロカットミニワンピース」(1万5950円)は、伸縮性のある柔らかなスムース素材を使い、着心地と美しいラインを両立させた一枚。左胸にちょこんと乗ったピングーのワッペンが遊び心を添えている。ウエストは程よくシェイプされ、トレンドのロー切り替えスカートが体型を自然にカバー。キャップとスニーカーを合わせればテニスコア風、サンダル合わせなら夏のリゾートに、とシーンを選ばず着回せる。カラーはアイボリー、ブラック、ネイビーの3色展開。
「ワンポイントアメスリカットプルオーバー」(9900円)は、ポロ襟とアメリカンスリーブの組み合わせがヘルシーな印象。コンパクトな丈感で、インにもアウトにも対応する。レースのミニスカートやワイドパンツと合わせれば、今っぽいY2Kムードのスタイリングに。カラーはホワイト、レッド、ネイビー、ミックスの4色展開。
■レコードを聴くピングーも。レトロかわいいリンガーTシャツ
「バリエリンガーTシャツ」(7920円)は、軽やかなカットソー素材に褪色加工とかすれプリントを施したヴィンテージライクな一枚。
カラーは3色。ヘッドホンでレコードに聴き入るピングーを描いたグレー、セーラー姿のピングーに「TRAVELING MARINE」ロゴを添えたライトブルー、赤いリンガーとハートが効いたホワイト。どれもプリントの絵柄が違うので、見比べて選ぶ時間も楽しい。0サイズはコンパクトに、1サイズはオーバーサイズに仕上げているから、着たいシルエットでサイズを選んで。
■上品見えする、マリン金ボタンカーデ
「ワンポイント金ボタンカーディガン」(1万3970円)は、ピングーのワッペンとマリン調の金ボタンが目を引く一枚。柔らかく肌当たりのいいニット素材で、程よい厚みがあるからロングシーズン活躍しそう。
ボタンを留めてトップスとしても、開いて羽織としてもサマになり、白シャツやサテンスカートと合わせて、“お嬢さま感”のある上品コーデを楽しみたい。カラーはレッド、ネイビー、ミックスの3色展開。
■セットアップでそろえたい、マリンパイルシリーズ
ロープ風ロゴをあしらったパイル素材のセットアップは、夏のおでかけや旅行で活躍する一軍候補。
「パイルパーカー」(1万4300円)は、軽やかなパイル素材にセンターポケットの配色パイピングが効いたジップアップタイプ。背中には、「Pingu meets Snidel」ロープ風刺しゅうと、旅するピングーのアートを大胆にあしらっており、後ろ姿まで抜かりない。
「パイルショートパンツ」(9900円)も、ロープ風のロゴデザインと配色パイピングでマリンテイストを演出。どちらもサックス、ネイビー、ボーダーの3色展開なので、上下そろえてリラックススタイルを完成させたい。
■仕上げに欲しい、ピングーの小物たち
コーデのアクセントになる小物も見逃せない。
「ワンポイントキャップ」(5940円)は、ピングー&ハートワッペンをあしらった通年使いのツイル素材キャップ。カラーはホワイト、レッド、ネイビーの3色。
バッグに添えたい「ぬいぐるみバリエチャーム」(4950円)は、マリン帽や浮き輪、ハートのモチーフを取り入れた3タイプ展開。細部まで作り込まれていて、付けるだけでさりげないかわいらしさをプラスしてくれる。
「バリエスカーフ」(5940円)は、ドットやボーダーにピングーとピンガのアートをしのばせた一枚。デザインはドット、ボーダーの2タイプで、首元に巻くのはもちろん、バッグの持ち手やビスチェ風アレンジまで自在に楽しめる。
「ヘアクリップセット」(4950円)は、「PINGU」ロゴクリップと、ハートピングーのクリップを組み合わせた2個セット。カラーはライトブルー、ネイビーの2色で、ヘアアレンジにさりげない遊び心を添えてくれる。
SNIDEL全国店舗での販売開始は2026年6月10日(水)から。Webは同日12時より、SNIDELオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、そしてMASH STOREアプリで販売される。気になるアイテムは早めにチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.