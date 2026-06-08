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「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「Microsoftの新AIモデル(MAI)が一挙7種公開｜画像生成・音声生成・文字起こしAIまで無料で試せる！」と題した動画を公開した。2026年6月3日に開催されたMicrosoftの年次開発者会議「Build 2026」で発表された、自社開発のAIブランド「MAI (Microsoft AI)」シリーズの新たなAIモデル7種について、その概要と無料で試せるプラットフォーム「MAI Playground」の使い方を解説している。



動画の前半では、MAIシリーズの概要について詳しく紹介している。約1兆パラメータを搭載し、数学やコーディングに優れた推論AIモデル「MAI-Thinking-1」をはじめ、コーディング特化の小型モデル「MAI-Code-1-Flash」、最新の画像生成モデル「MAI-Image-2.5」、43言語に対応し日本語の誤り率が最も低い文字起こしモデル「MAI-Transcribe-1.5」、表現力が大幅に向上した音声合成モデル「MAI-Voice-2」など、主要な5つのモデルの性能と特徴を提示した。



後半では、これらのAIモデルを無料で試せる「MAI Playground」の実践的な使い方を解説。動画では「日本からも使えるようになりました」と語られ、Microsoftアカウントでのログイン方法から各モデルの操作手順までを具体的に説明した。画像生成では日本語を含んだ画像を作成する様子を、文字起こしではマイク録音から精度の高いテキスト化を行う工程を、音声合成ではテキストから日本語音声を生成する機能を実演している。さらに、AI2体と英語で会話したり物語を構築できたりする「AIエクスペリエンス」機能についても触れた。



動画の最後では、各ツールやヘルプページのリンクを動画の概要欄に記載していると案内され、「ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に行動を促して締めくくった。