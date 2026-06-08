お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が6日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜午後5時）に出演。千鳥・大悟（46）からの結婚式のご祝儀について明かした。

ゲスト出演した大悟が結婚した際、川島は10万円のご祝儀を渡した。その後、川島も結婚。大悟からのご祝儀袋は分厚かったという。

大悟は「川島さんが結婚する時に当然、ワシも10（万）入れようとしたんですよ。10入れてくれたんだから」と前置きした上で「ホンマに5（万）しかなかった。どんだけかき集めても」と打ち明けた。「どうにかするしかないと思って。大阪から東京に行く新幹線でどうにかしようと思って、家の娘の折り紙を持ち出し、新幹線で折り紙折ったんですよ。5万と折り紙5個入れて、これで10」と笑い飛ばした。「どんな思いで折ったか。1万以上ですわ」と主張した。

川島は「じゃあ買い取ってくれよ」とツッコミを入れつつ「感動したんやで。千鳥も来てくれて。大悟が一番分厚いご祝儀袋。先輩も来た中で一番分厚いご祝儀袋。家帰って妻と泣けるわと。金ない金ないって言って。これ100（万）は入ってるぞと。これお返しせなあかんと。パカンと開けたら、手裏剣が5つ飛び出してきて」と語り、2人で爆笑。

大悟が「ちょった待った。手裏剣以外もあった。カエルとかもあったよ」と訂正すると、川島は「ホンマに言うたろか。手裏剣3、カエル1、くまのプーさん1。くまのプーさん、中でバラバラになってた」と切り返した。さらに折り紙に「金がないけえ、これで勘弁してつかあさい」と一筆したためあったと告白。今もその5万円と折り紙は保存しているという。