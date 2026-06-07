GU「バレルアンクルパンツ」は身長低めでも使いやすい！60代・154cmの着まわしコーデ4つ
身長が低めの方でも使いやすく、お手頃価格のパンツを使った着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）。ここではhirokoさんがおすすめする、GUの「バレルアンクルパンツ」（2990円）の着まわしコーディネートをもとに、その魅力をレポートします。
1：美シルエットのパンツを活かしたシンプルコーデ
ポリエステル100%の生地感で、ラフになりすぎないのが魅力のGU「バレルアンクルパンツ」（2990円）。私は身長154cmでMサイズをチョイスしました。大人世代でも取り入れやすい、おすすめカラーはグレー。
腰と裾部分にほどよいボリュームがあるシルエットは、低身長でもバランスが取りやすいです。足元は白のスニーカーで抜け感をつくりました。
＜着用アイテム＞
・パンツ：GU（バレルアンクルパンツ グレー Mサイズ）
・カーディガン：メイソングレイ
・中に着たTシャツ：ユニクロ
・スニーカー：アディダス
2：Tシャツの定番着こなしもスタイリッシュに
バレルデザインのパンツと好相性なのは、体が泳ぐややオーバーサイズの白Tシャツ。王道のワンツーコーデも、トレンドのシルエットを意識することでアップデートできます。
ボリューミーなネックレスで、ひとさじの華やかさもプラス。
＜着用アイテム＞
・パンツ：GU（着まわし）
・Tシャツ：ユニクロ
・ネックレス：アンドエフ
・バッグ：ビームスボーイ
・スニーカー：アディダス
3：シャツを羽織ってお出かけ仕様に
シャツを羽織ると、一気にお出かけムードに。縦のラインをつくることで、すっきり見えもかないます。
これからの時季、冷房対策コーデとしてもおすすめです。
＜着用アイテム＞
・パンツ：GU（着まわし）
・中に着たTシャツ：ユニクロ
・ネックレス：アンドエフ
・バッグ：エバゴス
・スニーカー：アディダス
4：ほんのりフェミニンなトップスも好相性
年齢を重ねて敬遠しがちになっていたバルーン袖のトップス。メンズライクな表情をもつパンツと合わせると、甘さ控えめになって着こなしやすいです。
＜着用アイテム＞
・パンツ：GU（着まわし）
・トップス：ザラ
・ネックレス：アンドエフ
・スニーカー：アディダス
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
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