身長が低めの方でも使いやすく、お手頃価格のパンツを使った着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）。ここではhirokoさんがおすすめする、GUの「バレルアンクルパンツ」（2990円）の着まわしコーディネートをもとに、その魅力をレポートします。

1：美シルエットのパンツを活かしたシンプルコーデ

ポリエステル100%の生地感で、ラフになりすぎないのが魅力のGU「バレルアンクルパンツ」（2990円）。私は身長154cmでMサイズをチョイスしました。大人世代でも取り入れやすい、おすすめカラーはグレー。

腰と裾部分にほどよいボリュームがあるシルエットは、低身長でもバランスが取りやすいです。足元は白のスニーカーで抜け感をつくりました。

＜着用アイテム＞

・パンツ：GU（バレルアンクルパンツ グレー Mサイズ）

・カーディガン：メイソングレイ

・中に着たTシャツ：ユニクロ

・スニーカー：アディダス

2：Tシャツの定番着こなしもスタイリッシュに

バレルデザインのパンツと好相性なのは、体が泳ぐややオーバーサイズの白Tシャツ。王道のワンツーコーデも、トレンドのシルエットを意識することでアップデートできます。

ボリューミーなネックレスで、ひとさじの華やかさもプラス。

＜着用アイテム＞

・パンツ：GU（着まわし）

・Tシャツ：ユニクロ

・ネックレス：アンドエフ

・バッグ：ビームスボーイ

・スニーカー：アディダス

3：シャツを羽織ってお出かけ仕様に

シャツを羽織ると、一気にお出かけムードに。縦のラインをつくることで、すっきり見えもかないます。

これからの時季、冷房対策コーデとしてもおすすめです。

＜着用アイテム＞

・パンツ：GU（着まわし）

・中に着たTシャツ：ユニクロ

・ネックレス：アンドエフ

・バッグ：エバゴス

・スニーカー：アディダス

4：ほんのりフェミニンなトップスも好相性

年齢を重ねて敬遠しがちになっていたバルーン袖のトップス。メンズライクな表情をもつパンツと合わせると、甘さ控えめになって着こなしやすいです。

＜着用アイテム＞

・パンツ：GU（着まわし）

・トップス：ザラ

・ネックレス：アンドエフ

・スニーカー：アディダス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください