茂木健一郎「そろそろ人間の本来の理性や共感で戦争やめないか」動物的本能からの脱却を提言
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「戦争はなぜなくならないのか」と題した動画を公開した。動画では、戦争が終わらない理由を「国」や「神」といった概念ではなく、動物行動学の観点から解説し、人類が本能を乗り越えて理性的に行動すべきだと提言している。
茂木氏は、世界中で戦争が続く現状について、人間は「国」「愛国心」「神」といった形而上学的な概念を持ち出して争いを正当化しがちだと指摘。しかし動物行動学的に見れば、2つのグループの縄張りが重なる「オーバーラップゾーン」で争いが生じるのは「極めて普遍的なこと」だと説明した。チンパンジーの群れでも同様の殺し合いが起こることに触れ、人間の戦争も本質的には土地や資源を確保するための「動物としての本能」に基づく縄張り争いに過ぎないと語る。
また、人間同士の争いでは自分に都合よく事実を解釈する認知バイアスが働くことや、高度に発達した科学技術や核兵器によって、地球規模の危機を招くリスクがあると警鐘を鳴らす。茂木氏は「立派な言葉で飾っているが、所詮は動物のテリトリー争いだ」と核心を突き、その現実に気づくことが冷静になるきっかけになると説いた。
動画の終盤で茂木氏は、「そろそろ人間の本来の理性だとか共感だとか、そういうものでどうにかして戦争をやめてもいいんじゃないか」と視聴者に語りかけた。無自覚な動物的本能から脱却し、「メタ認知」を持つことで、限りある資源を医療技術の発展や宇宙開拓など、より前向きな方向に使うべきだと訴えかけている。
茂木氏は、世界中で戦争が続く現状について、人間は「国」「愛国心」「神」といった形而上学的な概念を持ち出して争いを正当化しがちだと指摘。しかし動物行動学的に見れば、2つのグループの縄張りが重なる「オーバーラップゾーン」で争いが生じるのは「極めて普遍的なこと」だと説明した。チンパンジーの群れでも同様の殺し合いが起こることに触れ、人間の戦争も本質的には土地や資源を確保するための「動物としての本能」に基づく縄張り争いに過ぎないと語る。
また、人間同士の争いでは自分に都合よく事実を解釈する認知バイアスが働くことや、高度に発達した科学技術や核兵器によって、地球規模の危機を招くリスクがあると警鐘を鳴らす。茂木氏は「立派な言葉で飾っているが、所詮は動物のテリトリー争いだ」と核心を突き、その現実に気づくことが冷静になるきっかけになると説いた。
動画の終盤で茂木氏は、「そろそろ人間の本来の理性だとか共感だとか、そういうものでどうにかして戦争をやめてもいいんじゃないか」と視聴者に語りかけた。無自覚な動物的本能から脱却し、「メタ認知」を持つことで、限りある資源を医療技術の発展や宇宙開拓など、より前向きな方向に使うべきだと訴えかけている。
YouTubeの動画内容
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