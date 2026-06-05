父にリンパ腫の可能性、でも「抗がん剤も危険な状態」…何度も選択を迫られる娘！父の命を前にどうすればいいのか【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルに描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。母親の介護と看取りを描いた「20代、親を看取る。」で大きな反響を集めたキクチさんが連載するコミックエッセイ「父が全裸で倒れてた。」は、母を見送って約2年後、今度は父親の闘病に向き合う物語である。今回は、新たな担当医から父の病状について厳しい説明を受けるエピソードを紹介する。
父のせん妄に悩みながらも、キクチさんはしばらく面会を休むことを選んだ。一人っ子として父を支えなければならないという責任感があったものの、自身を追い込み過ぎないことも必要だと考えたからだ。
キクチさんは「『私が毎日お見舞いに行ってお父さんを元気づけなきゃ…！』と思っていました」と振り返る。一方で、せん妄によって認知機能が低下している状態では、父自身も状況を十分に認識できていないのではないかと考え、「無理のない範囲で面会することがお互いにも良いのだろうと判断しました」と語った。
その後、父がひどいせん妄状態となり、看護師に手をあげようとしていたことも知ったという。「もし私が父から暴力をされていたら、本当に心が折れていたと思います」と当時の心境を明かしている。
■新たな担当医が示した可能性
肝臓や腎臓、胃など複数の臓器に問題が見られていた父だが、ここで新たな担当医からリンパ腫の可能性が示された。
キクチさんは「デニム＋白衣ということで勝手に『天才キャラ』という第一印象を持っていました(笑)」と振り返る。実際の医師はフランクな話し方だったそうだが、専門知識のない家族にも理解できるよう丁寧に説明してくれたという。
「医療をわからない家族に目線を合わせて、わかりやすく、時には図解を用いながら説明してくれて『この先生はすごく信頼できそう！』と直感で思ったのを覚えています」と、その印象を語った。
■治療にも大きなリスク
しかし、父の状態は極めて厳しかった。免疫の異常によって容体は悪化を続けており、リンパ腫だった場合に望みをかける抗がん剤治療も危険を伴う状況だったのである。
少量の抗がん剤を投与して経過を見る方針となったが、それでも改善しなければ人工呼吸器を外せなくなる可能性があるという。治療しなくても悪化し、治療しても必ず効果が出るとは限らない。そんな難しい現実が突きつけられた。
■看取りを経てたどり着いた価値観
キクチさんは「がんの可能性がある」と聞いた当初、「母に続いてお父さんもか〜…でもがんなら治療の余地がある」と前向きに考えていたという。しかし治療そのものにリスクがあると知り、父が危機的状況にあることを実感した。
それでも大きく取り乱すことはなかった。「母の看取りを経験したことで、どれだけ医療にしがみついたって人はいつか死ぬもので、治療してダメだったとしてもそれは仕方のないことだと考えました」と語る。
さらに、「命を諦めているという考えではなく、“生死”とは尊いものであり、あがくのではなく受け入れていこうという価値観を持つようになったからです」と、その思いを明かした。
父の病気の原因が少しずつ見え始めた今回のエピソード。厳しい現実の中にもユーモアを交えながら描かれるキクチさんの視点が、多くの読者の共感を集めている。
取材協力：キクチ(＠kkc_ayn)
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