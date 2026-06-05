【速報】川村葉音被告に無期懲役を求刑 札幌地裁は「強盗致死罪が成立する」江別大学生暴行死
北海道江別市で２０２４年１０月、当時２０歳の男子大学生が男女６人から集団暴行を受け死亡した事件で、川村葉音被告（２１）に対し、検察は無期懲役を求刑しました。
強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（２１）と滝沢海裕被告（当時１８歳）、少年（当時１６歳）のあわせて３人です。
起訴状などによりますと、３人は２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどしたとされています。
検察は、早期に暴行を加えていることやクレジットカードを奪ったあとも暴行していると指摘。
一方、川村被告は被告人質問で、主犯格とされる男が「キレて、怖くて止められなかった」「暗くて見えなかった。暴行がエスカレートしていることを知らなかった」と述べ、弁護側は、主犯格とされる当時１８歳の特定少年・川口侑斗被告らが暴行を主導していたと主張しました。
この事件は、八木原被告と長谷さんの交際トラブルから事件に発展したとされています。
３日の裁判で札幌地裁は、「証拠や被害者の遺体の状況から、金品を要求したあとの暴行で死亡したと認定できる」として強盗致死罪が成立するという中間判断を示しています。
強盗致死の法定刑は死刑か無期懲役で、３人の裁判は分離され、川村被告の情状や量刑について審理が進められていました。
今後は滝沢被告と少年の審理が進められたのち、再び裁判が併合します。
判決は６月２５日の予定です。
※ＳＴＶでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。