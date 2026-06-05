ポニーキャニオンが海外アーティストの日本・アジア市場展開を目的とした新レーベル／ディストリビューションサービス「OTONOBA TOKYO（音ノ場東京）」をスタートさせた。

OTONOBA TOKYOは、単なる音楽配信ディストリビューションではなく、“カルチャーの文脈”を軸に、海外アーティストと日本・アジアのリスナーを接続する新たなプラットフォームとして展開していく。

第一弾アーティストとして、ロサンゼルス拠点のオルタナティブ・ポップアーティストで映画のようなサウンド、ダークなロマンティシズム、そしてジャンルを超越したエッジの効いたスタイルで知られている唯一無二のシンガー・DeathbyRomy(デスバイロミー）の日本展開を6月5日配信のシングル「Manic Dream」からスタート。

DeathbyRomyは、2024年にBABYMETALヨーロッパツアーの一部公演のオープニングアクト出演や、2026年夏にはヨーロッパにてニューメタルのパイオニアLimp Bizkitのオープニングアクトを務める予定など、グローバルで活躍するアーティスト。これまでにJustin BieberやMaroon 5など数々の大物アーティストとのコラボでも知られる、アメリカの人気ラッパーblackbearとのコラボ楽曲や、21億回再生を超えるメガヒットソングを持つ24kGoldnとのRemix楽曲もリリース。近年は、PVRISやTX2など、現在のEmoシーンを牽引するアーティストたちとのコラボレーションも果たしている。

6月5日のニュー配信シングル「Manic Dream」は世界に対して無敵で傷つかないと感じていたのと同時に不安や恐怖も抱えていた10代の頃の彼女という女性との対話を題材に制作された楽曲。攻撃的なビジュアルとは対照的に、繊細でエモーショナルな歌声が印象的で、日本のミュージックシーンと一線を画す、独自の世界観を構築している。

日本が好きで年に何度も日本を訪れている彼女を日本のカルチャー文脈に結びつけて日本進出をサポートしていく。

今後、レーベルとしてアーティストを増やして展開していく予定なので、「OTONOBA TOKYO」に注目して欲しい。