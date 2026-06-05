眼下を走る世田谷線を眺めながら、さりげない薬膳が隠し味のスイーツを。松陰神社前『タビラコ』

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・松陰神社前の喫茶店『タビラコ』です。

体になじむようなスイーツはさりげない薬膳が隠し味

無塩の発酵バターをたっぷり使った全粒粉スコーンは、まわりがサクッと軽く、中はふんわりとしたソフトな食感にハマる！ジャムは季節で変わり、この日は夏みかん。自家製の薬膳ジンジャーシロップやジャム、店で使っている調味料や茶葉などは購入も可能。

ババロア（夏みかん）650円、薬膳ジンジャーシロップのホットジンジャー700円

『タビラコ』（手前）ババロア（夏みかん） 650円 （奥）薬膳ジンジャーシロップのホットジンジャー 700円 「松陰PLAT」の2階にある『タビラコ』は眼下に電車が走る貴重な眺め。タイミングが合えば山桜の花も！ババロアは底にグラハムクラッカーやサクサクのメレンゲが入って食べ応えあり

『タビラコ』店主 高橋佳奈さん

店主：高橋佳奈さん「おやつ系と食事系のホットサンドもご用意してます」

『タビラコ』

松陰神社前『タビラコ』

［店名］『タビラコ』

［住所］東京都世田谷区世田谷4-13-20松陰PLAT2階

［電話］非公開

［営業時間］13時〜19時（日・祝〜18時）

［休日］水・木（不定休あり）

［交通］東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、スコーンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】サクサクのメレンゲがおいしい！ 季節の恵みを楽しむババロア（6枚）