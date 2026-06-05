Cosme Kitchenとハローキティのコラボアイテムが発売！　バニティポーチやヘアケア商品が登場

マッシュビューティーラボが運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」では5月29日、サンリオの「ハローキティ」とのコラボアイテムを発売しました。

■人気商品5アイテムの追加予約もスタート

同コラボでは、「ハローキティ」のデザインによるポーチやハンカチなどの雑貨のほか、友達の「タイニーチャム」も一緒のバンスクリップ、ヘアケアアイテムをラインナップ。

同日からは、特設ウェブページも公開しています。

また、発売日にあわせて特にリクエストの多かった一部商品の予約販売も行います。対象商品は、「＜ハローキティ＞バニティポーチ ブラウン」（4,180円）、「＜ハローキティ＞バンスクリップ リボン／ボディ」（2,970円）、「＜ハローキティ＞タオルハンカチ フェイス／リボン」（1,650円）。7月下旬ごろの発送を予定しています。

■商品概要

商品名：＜ハローキティ＞バニティポーチ ピンク／ブラウン

価格：4,180円

商品名：＜ハローキティ＞ミニバッグポーチ ピンク／ブラウン

価格：4,290円

商品名：＜ハローキティ＞タオルハンカチ フェイス／リボン

価格：1,650円

商品名：＜ハローキティ＞PGツキ プレミアムブラック コームケース付き 【LOVECHROME】

価格：7,920円

商品名：＜ハローキティ＞バンスクリップ リボン／ボディ

価格：2,970円

商品名：＜ハローキティ＞スリーキーブラシ 【giovanni】

価格：3,300円

商品名：＜ハローキティ＞フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム 【giovanni】

価格：3,190円

商品名：＜ハローキティ＞モイストシャンプー 250ｍL【ObyF】

価格：3,080円

商品名：＜ハローキティ＞リペアトリートメント 250g【ObyF】

価格：3,630円

商品名：＜ハローキティ＞ローズマリー＆オレンジスカルプ スクラブ 【AROMATICA】

価格：2,310円

商品名：＜ハローキティ＞ビューティファイング ヘアミスト 【FEMMUE】

価格：4,950円

商品名：＜ハローキティ＞アロマエステ ヘアエマルジョン 80ｍL 【La CASTA】

価格：3,410円

商品名：＜ハローキティ＞ヘアケア トライアル35 【La CASTA】

価格：2,970円

取扱い：全国のCosme Kitchen、Biople、Biop店舗、公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」

（C）’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665755

（フォルサ）