おしゃれなカフェやショップが集まる大阪・中崎町。2026年3月、梅田・茶屋町に隣接する中崎西エリアに、スタイリッシュながらもくつろげる雰囲気のカフェ「pognam.」がオープンしました。

11〜23時までの通し営業がうれしいオールデイカフェ。買い物ついでのカフェやブランチ利用から、周辺ワーカーのランチ休憩、そして1日の終わりの夜カフェ使いまで、早くも多彩なシーンで重宝されています。

場所は、阪急大阪梅田駅より徒歩5分ほどのJR京都線の高架沿い。

目印は、アースカラーの看板に描かれたスタイリッシュなフォントの店名ロゴです。



店名の“ポグナム”は、韓国語の「ポグナダ」を語源とした造語だそう。

「ポグナダとは、温かい、ほのぼのとした、柔らかいといった意味の形容詞。そういった雰囲気を味わえる韓国風トレンドカフェの空間を再現したくて、最後の一文字を名詞っぽくアレンジして名付けました」と店主さん。

韓国での留学中に何度も訪れた現地のカフェの柔らかい雰囲気が大好きで、空間づくりには特にこだわったそうです。

塗りっぱなしのコンクリート壁からは、無機質なシンプルさと洗練された上質なセンスが漂います。それでいて、温もりを感じる木の家具や、適度に配置されたグリーンが、リラックスできる居心地のよい“ほっこり感”を醸しています。

©pognam.

1階と2階の空間がつながる、開放感たっぷりの吹き抜けの店内。2階席の昼間は陽光差す明るい空間、そして秘密基地感が漂うちょっとミステリアスな夜の雰囲気もまた魅力です。

テラス席と1階席はペット同伴OKとあって、愛犬の散歩途中に利用できるのも◎。



「クリーミー ティラミス」850円／©pognam.

人気のケーキ類は現在5種。まんまるフォルムがかわいい「クリーミー ティラミス」をはじめ、とろとろの「バスクチーズケーキ」800円や、しっかり食感が魅力の「クラシック カスタード プリン」ほか、「リッチ チョコレート テリーヌ」「バニラ アフォガード」各800円など。

どれもなめらかな口どけにこだわった、ほどよい甘さが魅力。専属パティシエが腕を振るうスイーツの数々です。

「クリーミー ティラミス」は、ころんとしたボール型で、スプーンですくうとふわふわとろとろ。

ミルキーな生クリームと、大人風味なマスカルポーネ、そして中に忍ばせたほろ苦いコーヒーシロップがしみたスポンジ生地が三位一体に。ほろ苦いココアパウダーの上から別添えのコーヒーシロップをかけて召し上がれ。

「バスクチーズケーキ」

高温で一気に焼き上げた「バスクチーズケーキ」は表面がこんがり。それでいて中の生地は驚くほどとろとろ。

食べ進むほどに、クリームチーズの濃厚なコクと風味が口いっぱいに広がります。表面のバスク生地のキャラメル風味がアクセント。※スイーツは「バスクチーズケーキ」のみテイクアウトもOK。

スイーツと一緒に楽しみたいドリンクも豊富です。

中崎町・実力派バリスタの名店「PATHFINDER XNOBU（ぱすふぁいんだー たいむすのぶ）」から仕入れる豆を使ったコーヒー類650円〜をはじめ、カラフルなクリームソーダ各種850円〜、レモンやオレンジのエード（果汁シロップのソーダ割）750円など。「今日のフレッシュジュース」700円といった、生搾りジュースにもこだわっています。

「クリームソーダ（夕張メロン）」900円

定番の緑色のメロンソーダに飽きたら、ちょっぴり大人のクリームソーダはいかが。

色味も味わいも、まさに個性派のこちら。実は発注ミスで北海道産夕張メロンが届いてしまったアクシデントから生まれたメニューなんです。

夕張メロンの高品質なオレンジ色の果肉を使った、濃厚な甘みが生きた贅沢な味わい。数量限定の予定が、想定外の人気ぶりにグランドメニューに追加されたとか。定番の緑色の「クリームソーダ（メロン）」850円と飲み比べてみるのも楽しそう。



フードメニューは、オープンサンドイッチが3種。厚切りのカンパーニュ×たっぷりの具材×こだわりのソースのコンボでボリューム満点。ランチタイムにしっかりお腹を満たしてくれる逸品です。

「ベーコン エッグ」1800円

「ベーコン エッグ」のオープンサンドは、黒コショウ香るベーコンがどっさり！ガーリックバターの風味も豊かで、もっちりと弾力あるカンパーニュと合わせて食べごたえたっぷりです。

ほかにも、オリーブオイルとスパイス、ガーリックで素材を引き立たせた「アボカド シュリンプ」1750円や、特製バジルソースが決め手の「プロシュート クリームチーズ」1600円も見逃せません。



17時〜閉店までは、夜カフェ＆シーシャバータイム。注文できるドリンクやスイーツ、フードメニューは終日同じですが、夜カフェでは照明を落としてくつろげるリラックスタイムを演出。

壁面を利用した大画面スクリーンには、外国の恋愛映画などの映像が流れていて、大人な雰囲気を楽しめます。夜時間は「カフェだけどお酒も楽しみたい」という思いに応えてくれるビールやカクテルが人気。

「エスプレッソ マティーニ」1200円／©pognam.

「エスプレッソ マティーニ」は、こだわりの焙煎豆を使用した、カフェらしいお酒。

ほろ苦く濃厚なエスプレッソとコーヒーリキュール、ウォッカが織りなすコーヒーカクテルです。

ナイトタイムはシーシャ（チャージ1人500円、1台3000円）の貸出も可能。30種以上の多彩なフレーバーでチルタイムを満喫できます。

コンセプトでもある“ほっとひと息できる癒やしの空間”でそれぞれのカフェ時間を過ごせる「pognam.」。茶屋町から中崎西エリアをつなぐ道すがら、散策がてら訪れることができる好立地。

ショッピングの合間に、ランチタイムに、愛犬の散歩の休憩に、学校・仕事帰りに、飲み会帰りに…さまざまなシーンで重宝しそうなお店が中崎町にまたひとつ増えました。

■pognam.（ぽぐなむ）

住所:大阪府大阪市北区鶴野町2-29

TEL：06-4400-9788

営業時間:11〜23時

定休日:不定休

アクセス：阪急大阪梅田駅から徒歩5分



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Text：松本ゆう子

Photo：小川康貴

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