【速報】九州北部・中国・近畿地方で梅雨入り 梅雨入り早々、激しい雨や雷雨に注意
今日4日、気象庁は九州北部地方(山口県を含む)、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部地方は平年並み、中国地方と近畿地方はいずれも平年より2日早く、長雨の季節に突入ですが、今日4日は九州などで梅雨入り早々、雷を伴い激しい雨の降る所があるでしょう。台風6号の影響で地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。
九州北部・中国・近畿で梅雨入り
今日4日、気象庁は九州北部地方(山口県を含む)、中国地方、近畿地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。九州北部は平年並み、中国地方と近畿地方は平年より2日早く、長雨の季節に突入です。
梅雨入り早々、激しい雨に注意
今日4日は前線や低気圧の影響で、九州や中国地方など西日本では断続的に雨が降るでしょう。雷を伴い、激しく降る所もありそうです。台風6号の影響で地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。
なお、梅雨明けの平年は、九州北部地方(山口県を含む)、中国地方と近畿地方では7月19日ごろです。