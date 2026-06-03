駅や家まで見送ってくれる。男性が別れ際に見せる「本命サイン」
デートの帰り、駅や家の近くまでしっかり見送ってくれる彼の行動、単に「優しいな」で片づけるのはもったいないかも。その行動には、好きな女性にしか見せない「本命サイン」が隠れているんです。そこで今回は、別れ際の見送り行動に込められた男性心理を解説します。
最後まで守りたい気持ちの表れ
改札や家の前まで送るのは「ちゃんと無事に帰ってほしい」という思いやりの証拠。
本命女性に対してこそ、「安全を確認してから安心したい」という気持ちが強く出るものです。途中で「ここまででいいよ」と言っても「いや、送るよ」と譲らない彼なら、真剣度はかなり高いでしょう。
名残惜しい、帰したくないという気持ちがある
歩くスピードがゆっくりになったり、改札前で立ち話が止まらなかったり…。
次の予定につなげたい
見送りの途中で「次は〇〇に行こうね」と未来の話を切り出すのも、本命だからこそ。
別れ際に次の約束を自然に入れてくるのは、「関係を続けたい」という真剣な意思表示。単なる社交辞令ではなく、“次も会いたい”という本音が隠れています。
見送り行動は“本命サイン”が詰まった行動の１つ。もし彼が毎回きちんと見送ってくれるなら、あなたにかなり本気だからですよ。
🌼まさかの脈なし…。脈アリと勘違いしやすい「男性の行動」とは