Ｊ１川崎が、Ｗ杯北中米大会の日本代表ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝に復帰オファーを出していることが３日、分かった。今夏の加入が実現すれば、２２年シーズン以来、４年半ぶりの古巣復帰。複数クラブによる争奪戦となる可能性が高くなっており、常勝復活へ白羽の矢を立てた。

谷口は１４〜２２年までの９年間、川崎でプレーし、リーグ通算２８９試合に出場（２０得点）。１７、１８、２０、２１年と４度のリーグ制覇に大きく貢献した。２０年からは主将を務めた。２２年カタールＷ杯後に退団し、カタール１部アルラヤンに移籍。２４年７月からの初の欧州挑戦ではシントトロイデン（ベルギー）で２年間プレー。２５―２６年は主将を務めた。この夏にクラブとは契約が切れるとみられる。

森保ジャパンでは、昨年ともに勝利した１０月のブラジル戦、３月のイングランド戦に３バック中央でフル出場し、主力として最終ラインをけん引する。２度目の出場となるＷ杯の活躍次第では、争奪戦に発展することも十分考えられる。

川崎は谷口退団後の２３年以降、３年連続で８位。半年間の百年構想リーグでは広島と、７・８位決定戦を残す。将来的には、ＭＦ三笘薫（ブライトン）ら日本代表級選手の復帰実現も目指しているとされる川崎。来季以降の覇権奪回に向け、絶大なリーダーシップを持つセンターバック獲得に全力を注ぐ。

◆谷口 彰悟（たにぐち・しょうご）１９９１年７月１５日、熊本市生まれ。３４歳。大津高から筑波大へ進学し、１４年に川崎加入。在籍中、４度のリーグ優勝。２３〜２４年のカタール１部アルラヤンを経て、２４年からベルギー１部シントトロイデンでプレー。今季は主将としてチームの３位躍進を支える。２２年カタールＷ杯は２試合に出場。１８３センチ、７５キロ。右利き。妻はモデルの泉里香。