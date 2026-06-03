¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û¸©Æâ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤â¡¡¶¯É÷¡¦Áý¿å¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¡Ê3Æü7¡§50¡Ë¡ÚÆÁÅç¡Û
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸©Æâ¤«¤é¤Ï¼¡Âè¤Ë±ó¤¶¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯É÷¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¸áÁ°6»þ¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤Î·§Ìî»ÔÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢1»þ´Ö¤ËÌó45¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅìËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï980¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
1Æü¸á¸å10»þ¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é3Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¾å¾¡Ä®Ê¡¸¶°°¤Ç443¥ß¥ê¡¢Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬¤Ç344¥ß¥ê¡¢ÈþÇÈÄ®¤Ç267¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3Æü¸áÁ°3»þ36Ê¬¤Ë¤Ï°¤Æî»Ô¤ÇºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®32.7¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¡¢ÈþÇÈÄ®¤Ç¤â2Æü¸á¸å8»þ55Ê¬¤Ë26.3¥áー¥È¥ë¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌë¤«¤é¸©Æâ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤È¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JR¤Ï3Æü¤â¡¢Ì¶´ôÀþ¤ÈÅÚ»¾Àþ¤Î°ìÉô¤ÇÄ«¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬Ä«¤«¤é¾å²¼9ÊØ¡¢Á´Æü¶õ¤¬Ä«¤«¤é¾å²¼4ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Æî³¤¥Õ¥§¥êー¤Ï¡¢8»þ25Ê¬ÏÂ²Î»³È¯¤ÎÊØ¤ò·ç¹Ò¡¢ÆÁÅç¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÅìµþ¤È¶å½£¤ò·ë¤Ö¥ªー¥·¥ã¥óÅì¶å¥Õ¥§¥êー¤Ï¡¢3Æü¤ÎÊØ¡¢¾å²¼¤È¤â·ç¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£