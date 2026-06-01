【名探偵コナン】Zoffにてキャラクターモチーフのコラボメガネやグッズが登場！
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、放送30周年を迎えた大人気TVアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff | 名探偵コナン」のWEB受注予約受付を2026年6月1日（月）11時よりZoff公式オンラインストアほかで開始した。
＞＞＞メガネ6種とグッズ4種をチェック！（写真12点）
TVアニメ『名探偵コナン』は、1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。放送回数は1100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品だ。TVアニメは1996年から30年にわたり放送されており、2026年に放送30周年を迎えた。
「Zoff | 名探偵コナン」では、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、服部平次、安室透、赤井秀一の6人をモチーフにしたアイウェアコレクションが登場。
「江戸川コナンモデル」は、コナンのメガネを想起させるウェリントン型フレームに、フロントの ”鍵穴” とサイドの ”虫眼鏡” パーツをあしらっている。
「毛利蘭モデル」は、かけやすいブラウンのメタルフレームに、帝丹高校の校章や時計盤など、蘭の大切な思い出をモチーフに採用。
「灰原哀モデル」は、スタイリッシュに使える、プラスチック×メタルのコンビネーションフレーム。フロントにはAPTX4869をイメージしたメタルパーツ、テンプル裏にはフサエブランドのイチョウの葉をあしらったデザイン。
「服部平次モデル」は、シンプルでかけやすいスクエア型のプラスチックフレーム。サイドには平次のキャップをイメージしたメタルパーツを、テンプルにはタイヤ跡をイメージしたデザインを入れている。
「安室透モデル」は、シーンを問わずおしゃれにかけられるメタルフレーム。サイドのメタルパーツはポアロのロゴマークを忠実に再現。テンプルには桜の花びらを散りばめている。
「赤井秀一モデル」は、赤井のクールな魅力をイメージしたブラックのメタルフレーム。サイドにはシルバーブレットを、フロントにはターゲットマークをイメージしたモチーフをデザインした。
全てのメガネに、コラボ限定デザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
またメガネの他にも、「スタンドメガネケース」「マスコットクリーナー」「メガネポーチ」「大判メガネ拭き」の4種のグッズも販売される。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
＞＞＞メガネ6種とグッズ4種をチェック！（写真12点）
TVアニメ『名探偵コナン』は、1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている同名漫画作品を原作としたTVアニメ。放送回数は1100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品だ。TVアニメは1996年から30年にわたり放送されており、2026年に放送30周年を迎えた。
「江戸川コナンモデル」は、コナンのメガネを想起させるウェリントン型フレームに、フロントの ”鍵穴” とサイドの ”虫眼鏡” パーツをあしらっている。
「毛利蘭モデル」は、かけやすいブラウンのメタルフレームに、帝丹高校の校章や時計盤など、蘭の大切な思い出をモチーフに採用。
「灰原哀モデル」は、スタイリッシュに使える、プラスチック×メタルのコンビネーションフレーム。フロントにはAPTX4869をイメージしたメタルパーツ、テンプル裏にはフサエブランドのイチョウの葉をあしらったデザイン。
「服部平次モデル」は、シンプルでかけやすいスクエア型のプラスチックフレーム。サイドには平次のキャップをイメージしたメタルパーツを、テンプルにはタイヤ跡をイメージしたデザインを入れている。
「安室透モデル」は、シーンを問わずおしゃれにかけられるメタルフレーム。サイドのメタルパーツはポアロのロゴマークを忠実に再現。テンプルには桜の花びらを散りばめている。
「赤井秀一モデル」は、赤井のクールな魅力をイメージしたブラックのメタルフレーム。サイドにはシルバーブレットを、フロントにはターゲットマークをイメージしたモチーフをデザインした。
全てのメガネに、コラボ限定デザインのメガネケースとメガネ拭きが付属する。
またメガネの他にも、「スタンドメガネケース」「マスコットクリーナー」「メガネポーチ」「大判メガネ拭き」の4種のグッズも販売される。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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