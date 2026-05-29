ゆずが6月3日、新曲「ニュービギニング」を配信リリースすることが決定した。同楽曲は日本テレビ系『DayDay.』テーマソングとして番組内でオンエアされているナンバーだ。

新曲「ニュービギニング」は、ソウルフルな歌やピアノを基調としながらも、彩りのあるストリングスに心地良いメロディーとハーモニーが重なるなど、懐かしいようで新しい時代を超えて響くポップソング。晴れやかで爽やかな気持ちを与えながら、日々を生きるすべての人たちに寄り添い、新たな挑戦に向かう人たちをそっと応援するような仕上がりだ。

ゆず公式Xは先週より朝7時、“#ニュービギニングな朝”というハッシュタグとともに朝の風景画像を不定期で複数回投稿してきた。「ニュービギニング」に関する詳細アナウンスが期待されていた中での配信リリースとなる。

配信ジャケットは、アートディレクター・KASICO が手掛けたクレイアニメ風CG。それぞれの朝を彩る爽やかなアートワークとなっている。

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026