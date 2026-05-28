（株）高木（横浜市）は５月１４日、横浜地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には野竹秀一弁護士（立川・及川・野竹法律事務所、同市中区本町１−３）が選任された。

負債総額は債権者３８名に対して約１億２６００万円。



屋根材・外壁材・防水シートなどの外装資材を主力としつつ、釘・ビスから工具類まで幅広く販売していた。また、これに付帯して建築板金工事なども請け負い、ピーク時の１９９２年８月期には売上高約６億１０００万円を計上していた。

しかし、同業大手との競争激化やホームセンターなどの台頭もあり、次第に売上規模が縮小。２０１６年８月期以降は売上高が３億円を割り込み、赤字が常態化し、２０２３年８月期以降は債務超過に陥っていた。

さらに２０２６年３月頃からは中東情勢悪化による原油由来の素材・原材料などの品薄や高騰が顕在化し始め、資金繰りも限界を迎えつつあるなかで経営意欲が低下し、４月９日を以て事業を停止していた。



※（株）高木（TSRコード:350082200、法人番号:1020001023633、横浜市神奈川区平川町２２−５、設立１９５８（昭和３３）年３月、資本金１０００万円）



