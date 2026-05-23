5月22日に1年半ぶりの新曲「ヒライセカイ」をリリースしたall at onceが同日、東京・渋谷CLUB ROSSOにて主催ライブ＜meet at once -session #2-＞を開催した。

同公演のアンコールでは、新曲「ヒライセカイ」を初披露。イントロが流れた瞬間からITSUKIとNARITOの表情に笑顔が溢れ、久々の新曲を直接届けることができる喜びがダイレクトに伝わってくる。軽快で爽やかなサウンドと、二人の伸びやかなボーカルがフロアに響き渡ると、観客の手拍子も次第に熱を帯び、初披露とは思えないほどの一体感が生まれた。

同曲演奏終了後、鳴り止まない拍手の中でITSUKIから、8月29日に東京・LIVE STUDIO LODGEでワンマンライブ＜all at once ONEMAN LIVE -The Compass at LODGE-＞を開催することが発表された。新曲初披露の興奮冷めやらぬフロアに届けられたサプライズに、この日一番の大きな拍手と歓喜の声が会場に巻き起こった。

ワンマンランライブ＜all at once ONEMAN LIVE -The Compass at LODGE-＞は、彼らの現在地、そしてその先を指し示す重要なステージとして位置づけられたもの。2024年秋に「Another Love」「ストロヴェリー」といった2曲を連続リリースした後、自らの声と二人だからこそのハーモニーに向き合い、数多くのライブを重ねながら表現力を追求し続けてきたITSUKIとNARITO。彼らの音楽に対するリアルな想いや覚悟を歌声に乗せて届ける一夜限りのステージになるとのことだ。

■＜all at once ONEMAN LIVE -The Compass at LODGE-＞

8月29日(土) 東京・LIVE STUDIO LODGE

open16:00 / start16:30

チケット：https://tiget.net/events/491494

ライブ詳細：https://aao.bzone.co.jp/live/20260829.html