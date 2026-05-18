【Happyくじ】『マンダロリアン・アンド・グローグー』5月22日登場！
Happyくじより、いよいよ5⽉22⽇（⾦）に公開となる7年ぶりの最新映画スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグーのキャラクターをグッズ化したHappyくじ／STAR WARS TM 『マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画公開日の5月22日に発売される。
今回のくじのイチオシは、A賞「マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」。表情・動き・装備・⾊彩など、全てが精巧に作られ、迫⼒満点のフィギュアはファン必⾒。
また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントが可愛いB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが2層に重なり⽴体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン⼼をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズがラインアップ。
ぜひ、スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の熱狂を劇場だけでなく、Happyくじでも楽しもう。
＞＞＞全ての賞品をチェック！（写真54点）
（C） & TM Lucasfilm Ltd.
今回のくじのイチオシは、A賞「マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」。表情・動き・装備・⾊彩など、全てが精巧に作られ、迫⼒満点のフィギュアはファン必⾒。
ぜひ、スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の熱狂を劇場だけでなく、Happyくじでも楽しもう。
＞＞＞全ての賞品をチェック！（写真54点）
（C） & TM Lucasfilm Ltd.
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