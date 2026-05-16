『BOYNEXTDOOR トモダチベース』に竹中雄大（Novelbright）登場！メンバーが手作りキンパでおもてなし

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BOYNEXTDOOR日本初の冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ）。5月30日放送第6話は、同番組初、韓国のトモダチベースに竹中雄大（Novelbright）が訪れる。

■オリジナルレシピでキンパ作りに挑戦

BOYNEXTDOORメンバーが準備したのは、キンパパーティー。デビュー3周年のお祝いに駆け付けた竹中雄大のために、各々のメンバーがオリジナルのこだわりレシピで、キンパ作りに挑戦する。

竹中雄大がいちばん気に入ったキンパとは？

さらに、未公開映像が追加されるHulu特別版では「あの名曲」を、BOYNEXTDOORと竹中雄大が7人で仲良くカラオケ歌唱。

果たして両者は、トモダチになれたのか!?

■番組情報

日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』

毎週土曜 14:30～15:00（全8回）

※5月23日（土）・6月6日（土）は番組休止

◇Hulu特別版

番組放送後、毎週土曜15時から独占配信スタート

※地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

◇見逃し配信

番組放送後、毎週土曜15時から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信

■関連リンク

『BOYNEXTDOOR トモダチベース』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp