『BOYNEXTDOOR トモダチベース』に竹中雄大（Novelbright）登場！メンバーが手作りキンパでおもてなし
BOYNEXTDOOR日本初の冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ）。5月30日放送第6話は、同番組初、韓国のトモダチベースに竹中雄大（Novelbright）が訪れる。
■オリジナルレシピでキンパ作りに挑戦
BOYNEXTDOORメンバーが準備したのは、キンパパーティー。デビュー3周年のお祝いに駆け付けた竹中雄大のために、各々のメンバーがオリジナルのこだわりレシピで、キンパ作りに挑戦する。
竹中雄大がいちばん気に入ったキンパとは？
さらに、未公開映像が追加されるHulu特別版では「あの名曲」を、BOYNEXTDOORと竹中雄大が7人で仲良くカラオケ歌唱。
果たして両者は、トモダチになれたのか!?
■番組情報
日本テレビ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』
毎週土曜 14:30～15:00（全8回）
※5月23日（土）・6月6日（土）は番組休止
◇Hulu特別版
番組放送後、毎週土曜15時から独占配信スタート
※地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版
◇見逃し配信
番組放送後、毎週土曜15時から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信
■関連リンク
『BOYNEXTDOOR トモダチベース』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/
BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE
https://boynextdoor-official.jp