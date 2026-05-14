きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が死亡しました。警察は「強盗に関わった」と話す自称10代の男を確保し、捜査しています。現場から中継です。

【写真を見る】「家族がバールで殴られた」69歳女性が死亡 目出し帽の複数人が住宅に押し入る “強盗に関わった”自称10代の男を確保 栃木・上三川町

「家族がバールで殴られた」目出し帽をかぶった複数人が押し入り…

きょう午前9時半ごろ、上三川町に住む男性から「強盗です、家族がバールで殴られた」と110番通報がありました。





事件直前、全身黒ずくめでバールを持った人物目撃

警察によりますと、黒っぽい目出し帽をかぶった複数人が家に押し入り、この家に住む富山英子さん（69）を殴った後、家に戻ってきた30代と40代の息子2人を次々とバールで殴ったということです。富山さんは病院に運ばれましたが死亡し、息子2人も頭などにけがをして病院に運ばれています。

現場近くの住宅では事件直前、全身黒ずくめで目出し帽をかぶり、手にはバールを持った不審な人物が目撃されていました。

目撃者

「人の屋敷黙って入ってきたんだって。この暑いのに目出し帽かぶって何だろうなぐらいの感じ。ずいぶん若い人だなという感じではありましたね」

一方、警察は、事件後に現場付近を歩いていた自称10代の男の身柄を確保しています。男は「強盗に関わった」という趣旨の話をしているということです。



警察は男に事情を聞くとともに、強盗殺人事件も視野に逃げた人物の行方を追っています。