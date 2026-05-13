【カービィ＆ワドルディ】新デザインのモバイルアクセサリー登場！
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインのモバイルアクセサリーが5月中旬発売予定。オンライン予約が開始された。
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
このたび、『KIRBY play with WADDLE DEE』のデザインのアイテムがiFaceから新登場。
カービィとワドルディがあなたの日常に寄り添ってくれる姿を、スタンダードなタッチで描いたデザインとなっている。
ラインアップは、スマホケース、AirPodsケース、グリップホルダー、ショルダーストラップの全4種。複数アイテムを組み合わせることで、デザインの統一感を持たせたコーディネートが可能だ。
ほのぼのとしたカービィとワドルディが、あなたの毎日にやさしく寄り添ってくれそう。
＞＞＞『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインのアクセサリーをチェック！（写真5点）
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅広いファンに支持されている。
カービィとワドルディがあなたの日常に寄り添ってくれる姿を、スタンダードなタッチで描いたデザインとなっている。
ラインアップは、スマホケース、AirPodsケース、グリップホルダー、ショルダーストラップの全4種。複数アイテムを組み合わせることで、デザインの統一感を持たせたコーディネートが可能だ。
ほのぼのとしたカービィとワドルディが、あなたの毎日にやさしく寄り添ってくれそう。
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（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
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