【ポイ活速報】ANA Payで最大100%還元！Apple Pay限定キャンペーンの詳細と条件
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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【100%還元】ﾜﾛﾀｰANA Pay 再び超高還元ポイ活登場 全員突撃ｨ-」と題した動画を公開した。動画では、5月に開催されている「ANA Pay」の超高還元キャンペーンを中心に、最新のポイ活情報を解説している。
今回の目玉となるのは、「Apple Payのタッチ決済でハッピー！ANA Payのおトク祭り」だ。期間は5月31日までで、事前のエントリーが必須となる。最大の注目ポイントは、4月にタッチ決済を利用していない「お久しぶり＆初めての方限定」で適用される最大100%のキャッシュバック（上限800円）である。また、4月も利用していた既存ユーザー向けには、1,000マイルまたは10マイルが「ハズレなし」で当たる特典が用意されている。
ネコ山氏は攻略手順として、公式ページからエントリーし、Apple PayのiDまたはVisaのタッチ決済を利用することを推奨。ANA Payは飛行機に乗ったことがなくても利用可能であり、本人確認を行っていなくてもキャンペーンの攻略には「全然問題ない」と説明した。ただし、Google Payはキャンペーン対象外である点に触れ、「ポイ活のスタートはiPhoneのほうがやりやすい」と分析している。
動画の後半では、5月7日に終了する「春のJQ CARD WEB入会・ご利用キャンペーン」の期限に向け、最短5分の即時入会を活用するようアドバイス。さらに、他社カードにおけるリボ払いキャンペーンの注意点として、不要な手数料を払わないようリボ解除の重要性を呼びかけた。日常の出費をお得に変えるためにも、各キャンペーンの対象条件や詳細は公式サイトでしっかりと確認しておきたい。
今回の目玉となるのは、「Apple Payのタッチ決済でハッピー！ANA Payのおトク祭り」だ。期間は5月31日までで、事前のエントリーが必須となる。最大の注目ポイントは、4月にタッチ決済を利用していない「お久しぶり＆初めての方限定」で適用される最大100%のキャッシュバック（上限800円）である。また、4月も利用していた既存ユーザー向けには、1,000マイルまたは10マイルが「ハズレなし」で当たる特典が用意されている。
ネコ山氏は攻略手順として、公式ページからエントリーし、Apple PayのiDまたはVisaのタッチ決済を利用することを推奨。ANA Payは飛行機に乗ったことがなくても利用可能であり、本人確認を行っていなくてもキャンペーンの攻略には「全然問題ない」と説明した。ただし、Google Payはキャンペーン対象外である点に触れ、「ポイ活のスタートはiPhoneのほうがやりやすい」と分析している。
動画の後半では、5月7日に終了する「春のJQ CARD WEB入会・ご利用キャンペーン」の期限に向け、最短5分の即時入会を活用するようアドバイス。さらに、他社カードにおけるリボ払いキャンペーンの注意点として、不要な手数料を払わないようリボ解除の重要性を呼びかけた。日常の出費をお得に変えるためにも、各キャンペーンの対象条件や詳細は公式サイトでしっかりと確認しておきたい。
YouTubeの動画内容
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