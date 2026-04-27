【新幹線】E5系 はやぶさがキッズ用のメッシュキャップで登場！
「キッズ用 新幹線帽子（メッシュキャップ）E5系 はやぶさ」が、4月下旬に登場する。
日差しも強くなってきて、お出かけも増えるこの時期、新幹線はやぶさが刺繍でデザインされたキッズ用帽子が登場する。
メッシュ部分の窓、号車表記、ピンクラインなど特徴的なデザインは、刺繡で表現されている。
細かなデザインまで表現している格好良さは、鉄道キッズばかりでなく、それ以外のキッズにも気になる一品だ。
お子様のおでかけ・行楽・遠足などで強い日差しから頭を守ってくれる。人気の新幹線 E5系はやぶさで楽しくおでかけしよう。
＞＞＞E5系はやぶさメッシュキャップをチェック！（写真11点）
JR東日本商品化許諾済
日差しも強くなってきて、お出かけも増えるこの時期、新幹線はやぶさが刺繍でデザインされたキッズ用帽子が登場する。
メッシュ部分の窓、号車表記、ピンクラインなど特徴的なデザインは、刺繡で表現されている。
細かなデザインまで表現している格好良さは、鉄道キッズばかりでなく、それ以外のキッズにも気になる一品だ。
お子様のおでかけ・行楽・遠足などで強い日差しから頭を守ってくれる。人気の新幹線 E5系はやぶさで楽しくおでかけしよう。
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