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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、4月17日（金）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年4月16日は、約2,000回の充電サイクルで長寿、さらに30W高速充電に対応したELECOM（エレコム）の「ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) EC-C59MN」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム モバイルバッテリー ケーブル一体型 半固体 10000mAh 30W 半固体Li電池 残量表示 USB-Cケーブル USB-C ミッドナイト ELECOM EC-C59MN 6,920円 （ポイント10倍：4月30日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

充電寿命が約4倍。エレコムの半固体電池搭載モバイルバッテリー がポイント10倍とお買い得！

モバイルバッテリーも“長く使う”時代へ。約2,000回の充電サイクルと30W高速充電に対応した、ELECOM（エレコム）の「ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) EC-C59MN」は、日常使いから出張までスマートにこなせる次世代モバイルバッテリー。今ならポイント10倍とお買い得です。

本製品は、2026年4月に登場した新モデル。最大の特長は、「半固体電池」を採用し約2,000回の充電サイクルを実現している点です。

一般的なモバイルバッテリーと比べて約4倍の長寿命を誇り、買い替え頻度を抑えられるのが魅力。日々の充電回数が多いユーザーにとっては、コストパフォーマンスの高さにも直結します。10000mAhの容量で、スマートフォンの複数回充電にも対応できる実用性も備えています。

ケーブル一体型＆30W出力でスマートに高速充電

ケーブル一体型設計を採用しており、別途ケーブルを持ち歩く必要がありません。バッグの中で絡まる心配もなく、取り出してすぐに使える手軽さがポイントです。

さらに、最大30Wの高速充電に対応。スマートフォンはもちろん、対応機器であればタブレットや一部ノートPCの充電にも対応します。

外出先でもスピーディーに充電できるため、時間を無駄にしません。シンプルな使い勝手と高性能を両立した、日常使いにちょうどいい1台です。

約2,000回の長寿命と30W高速充電、ケーブル一体型の利便性を備えた、「ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) EC-C59MN」。毎日使うものだからこそ、長く安心して使えるモデルを選びたい人におすすめです。

エレコム モバイルバッテリー ケーブル一体型 半固体 10000mAh 30W 半固体Li電池 残量表示 USB-Cケーブル USB-C ミッドナイト ELECOM EC-C59MN 6,920円 （ポイント10倍：4月30日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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