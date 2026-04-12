グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は短髪スレンダーなグラドル・辰巳シーナさんのイベントの模様をお届けします！

☆短髪スレンダーな"日本一喪服が似合うグラドル"出現！



13thDVD『黒い花嫁は、静寂（しじま）を纏（まと）って佇（たたず）む』(竹書房)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年3月21日)





●辰巳シーナ

1993年3月14日生まれ 神奈川県出身 T160cm B80 W52 H82

短髪スレンダーなのにナイスバディのベテラングラドルさん。2014年よりイメージDVDをリリースしてます。2015年から2022年まで"恵比寿★マスカッツ"メンバー。2022年より横浜で和風コンカフェ"はねやすめ"を運営。

2024年、30代になって5年ぶりにイメージDVDをリリース。今回は復帰後5作目で、復帰後は年間2作品の安定したリリースぶりです。そして今回、なんと"日本一喪服が似合うグラドル"として登場です。DVDでは喪服を二種類着用しているようです。なぜなのかは......見ればわかります（笑）。

――今回はいつごろ、どちらで撮影した作品ですか？

辰巳 去年（2025年）の10月に、千葉です。

――パッケージの裏に"麗しの未亡人は劣情を抱く義弟に手籠めにされ――""「あなた、ごめんなさい......」"とありますが、未亡人設定で相手が義弟？

辰巳 はい。

――御本人のおすすめポイントや、お気に入りポイントを教えてください。

辰巳 今回は未亡人役で、DVDを発売する時の肩書みたいなものに"日本一喪服が似合うグラドル"って書いていただいたので、やっぱり未亡人の喪服の姿がオススメです。

――シーンとしては、いくつかあるんですか？

辰巳 喪服は二種類。あとはちょっと新婚ぽいエプロン姿とか、セクシーなパーカーのやつもあります。

パーカーのシーンは、パーカーで隠れているんで部分以外全部脱いじゃってます。カジュアルでセクシーで新しいなあって思いました。

そのほかにも目隠しをして縛られてるシーンなんかも見どころです。

――作品を見たファンの方の反応は？

辰巳 「メッチャ似合う」って言われました。喪服が。

――辰巳さんが喪服が似合うって、初めて聞いた気がしますが。

辰巳 ずっと着たかったんです。自分がジメッとした感じとか地味な感じが好きで喪服の未亡人に憧れていて、「やりたい」ってリクエストしました。実現して、やっぱり暗い雰囲気が合うなって、自分でも思いました。

――自己評価はどんな感じですか？

辰巳 えーーーー、メチャクチャ気に入っているんですよ。もちろん、いままで出したDVD、全部気に入っているんですけど。特に自分的に好みで、映画を見ているみたいな感じです。

――タイトルが文学的な感じですね。どなたが考えたんですか？

辰巳 マネージャーが考えました（笑）。

――今着ている水着のポイントをお願いします。

辰巳 やっぱり喪服をイメージした水着です。

――DVDで着た衣装ではないんですね。

辰巳 そうなんです。撮影では使ってないんですけど。

――今日のイベントのために自分で用意した？

辰巳 はい、こんな感じだったかなあ、みたいな。

――今後の活動はどうしていきますか？

辰巳 もちろん、グラビアがんばってやっていきたいです。楽しいし、グラビア好きだなあって思いました。

――和風コンカフェ"はねやすめ"の方も引き続き経営しながらですか？

辰巳 もちろん、経営しながらがんばります。

――YouTube（"素朴な休日"）の方は？

辰巳 バースデイ期間、ちょっと忙しくて更新できなかったんですけど、YouTubeも引き続きずっと続けていくつもりです。

――前回の取材では恋愛には興味がないということでしたが、最近はいかがですか？

辰巳 （笑）。特に何にもないです。でも人付き合いではちょっとずつ人間と関わるようにはしてます。去年まではプライベートで、女のコに誘われるのは苦手で全部断っていたんですよ。

今年からは少しずつ、人の温かさとか愛に触れていこうと思って。ごはん行ったりとかちょっとずつ触れ合いをしてます。

＊ ＊ ＊

貴重な短髪スレンダー系のグラドルさん。イメージDVD復帰後も安定したリリースぶりでありがたい。しかもなかなかエロい。

そして今回は"日本一喪服が似合うグラドル"となかなか鋭いところを突いています。今後はこの路線で極めて行くのかも注目です。

横浜で和風コンカフェ"はねやすめ"を運営しつつ、YouTube（"素朴な休日"）も運営。なかなかのやり手だと思います。

取材・文・撮影／北川昌弘