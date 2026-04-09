『ドロヘドロ』第5話（魔の17）あらすじ＆場面カット公開！
4月1日より配信開始となった『ドロヘドロ Season2』、初回は3話が一挙配信となり、今回は第5話のあらすじ＆場面カットが公開された。
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
4月1日（水）より、各配信プラットフォームにていよいよ配信開始となった『ドロヘドロ Season2』。このたび、第5話の場面カットとあらすじが公開された。
＜第5話（魔の17）「めぐり逢い・雨」「旅は道連れ」「最後の夜・2人」あらすじ＞
恵比寿はミョーなキノコを食ったおかげで記憶が戻って、いそいそと実家に帰ろうとしてるみてーだな。
＞＞＞第5話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
＜第5話（魔の17）「めぐり逢い・雨」「旅は道連れ」「最後の夜・2人」あらすじ＞
恵比寿はミョーなキノコを食ったおかげで記憶が戻って、いそいそと実家に帰ろうとしてるみてーだな。
＞＞＞第5話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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