1932年生まれで今年94歳の李吉女（イ・ギルヨ）嘉泉吉財団会長（嘉泉大学総長）が若く見える外貌でまた話題になった。

嘉泉大学吉病院は25日、病院大講堂で「嘉泉李吉女道」指定を記念する除幕式を開催した。「嘉泉李吉女道」は仁川市南洞区（インチョンシ・ナムドング）南洞大路一帯の530メートル区間に付与された名誉道路名。女性医師で初めて医療法人を設立し、仁川地域の医療発展に寄与した功労が認められ、地方自治体が指定した。

この日の行事に出席した李会長の姿がメディアで公開されると、オンラインで話題になった。写真の李会長は髪のボリュームとしわのない弾力ある肌で視線を引いた。さらに李会長は終始、腰が真っ直ぐに伸びた姿勢を維持していた。

これを見た人たちは「94歳とは信じられないほど最強の童顔」「真っ直ぐな姿勢に驚く」「活気があふれている」などのコメントで驚きを表した。

李会長の若さと姿勢はこれまでも話題になってきた。2023年の嘉泉大学祭で李会長は「馬ダンス」を披露するなど元気な姿で注目され、昨年の嘉泉大学広報映像でも「童顔」で若さを感じさせた。

李会長が明らかにした健康の秘訣は徹底的な自己管理と前向きな気持ちだ。毎朝ストレッチと散歩を欠かさず、一日に1．5リットル以上の水を飲む習慣を維持しているという。コーヒーの代わりに茶を飲み、室内の湿度を適切に維持するため常に加湿器を使うのも秘訣だ。

一方、李会長はソウル大医科大学を卒業した後、1958年に仁川産婦人科を開院し、1978年に国内女性医師で初めて医療法人を設立した。現在は医療・教育・言論などを支援する嘉泉吉財団を率いている。