29日に放送された、歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」レギュラー放送最終回の平均世帯視聴率が、5.0％だったことが30日、ビデオリサーチの調べでわかった。

平均個人視聴率は2.6％だった。前4週平均は世帯4.5％、個人2.5％だった。（いずれも関東地区、速報値）。

オープニングで和田は「吉村明宏とか部屋まであいさつ来てくれて。初期のスタッフも」と多数の関係者が祝いに訪れたことを明かした。さらに40年6カ月の軌跡を振り返った。最後は峰竜太（74）出川哲朗（62）勝俣州和（61）松村邦洋（58）らが、和田の代表曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」を合唱。和田も途中から輪に加わった。生放送を欠席したのは数回のみだった。「皆さんのおかげでここまでこられたと思うと感無量。普通に終わりたいっていうのが目標だった。今日は家に帰って皆さんの優しさに感謝して泣くと思います」と話し、40年の歴史に幕を下ろした。

85年10月6日に始まり、放送回数は1963回にのぼる。20年に樹立した「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」のギネス世界記録も、40年と174日に更新した。80年代には、日曜昼の番組ながら視聴率20％超えを記録したこともある。