「まじでエグすぎた！」なでしこエースがマーカー２人を手玉にとった“超絶技巧”に絶賛の嵐！「ロナウジーニョやん」「小さな魔法使いだね」
現地３月28日、イングランド女子リーグ（WSL）の第19節が行なわれ、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのダービーマッチが開催された。前者には宮澤ひなた、そして後者には長谷川唯、山下杏也加、藤野あおばと、先の女子アジアカップで優勝を飾ったなでしこジャパンのメンバーがずらり。アウェーのシティが３対０でモノにし、首位の座をキープした。
その大一番で超絶な妙技を披露したのが、なでしこのエース、長谷川だ。クラブ公式SNSが「ユイ・ハセガワの芸術」と題して紹介したのがひとつの動画。ユナイテッドの選手２人に前後で挟まれそうになった長谷川が、足裏を使った鮮やかなターンでさらりとかわした場面を称えたのだ。
長谷川の高度なテクニックに関しては、最近もクラブ公式が歩きながらリフティングする“ユイ・チャレンジ”を企画し、チームメイトたちが続々と挑戦して沈む動画が話題になったばかり。今回の投稿にもファンからの書き込みが多く寄せられ、「まじでエグすぎた」「世界最高のテクニシャン」「女性版ベルナルド・シウバだ」「ロナウジーニョやん」「娯楽が凝縮されている」「タイミングがやばいね」「日本の誇りよ」「小さな魔法使いだね」「女子バロンドールはいただきだ」などなど、コメント欄は大きな盛り上がりをみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】もはや芸術の域！ 長谷川唯がダービーで炸裂させた“超絶技巧”をチェック！
その大一番で超絶な妙技を披露したのが、なでしこのエース、長谷川だ。クラブ公式SNSが「ユイ・ハセガワの芸術」と題して紹介したのがひとつの動画。ユナイテッドの選手２人に前後で挟まれそうになった長谷川が、足裏を使った鮮やかなターンでさらりとかわした場面を称えたのだ。
長谷川の高度なテクニックに関しては、最近もクラブ公式が歩きながらリフティングする“ユイ・チャレンジ”を企画し、チームメイトたちが続々と挑戦して沈む動画が話題になったばかり。今回の投稿にもファンからの書き込みが多く寄せられ、「まじでエグすぎた」「世界最高のテクニシャン」「女性版ベルナルド・シウバだ」「ロナウジーニョやん」「娯楽が凝縮されている」「タイミングがやばいね」「日本の誇りよ」「小さな魔法使いだね」「女子バロンドールはいただきだ」などなど、コメント欄は大きな盛り上がりをみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】もはや芸術の域！ 長谷川唯がダービーで炸裂させた“超絶技巧”をチェック！