「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）

名手に導かれ、４番人気のマイユニバースが初タイトルを獲得。鞍上の横山典は自身が持つＪＲＡ重賞最年長勝利記録を５８歳１カ月６日に更新した。

道中は中団のやや後ろから運んで脚をため、残り６００メートルでスパート。大外を回って一気に進出すると、最後の坂も力強く駆け上がって、メンバー最速の上がり３Ｆ３５秒０の末脚を繰り出して抜け出した。ゴール後に左拳を握り締めた横山典は「マイユニバースのリズム通りに走れたし、１回使ったことで体重は減っていたけど、機嫌も良かったですね。道中の折り合いもついて、今までで一番楽でした」と上昇一途の４歳馬を絶賛した。

節目の３０００勝を達成した相棒で、３００１勝目を飾り相思相愛の名コンビ。「まだまだ良くなりそうだし、これだけ動いてくれたら言うことないです」と大ベテランはさらなる成長を見込む。武幸師も「返し馬から上手に走っていた。そのあたりが成長したところなのかな。精神面での成長が本当に大きい」と手応え十分。

今後は優先出走権を獲得した天皇賞・春（５月３日・京都）が視野に入る。トレーナーは「馬の状態を見てから考えたい」と明言を避けたが、横山典は「距離は心配していない。まだ精神面がもろいところがあるけど、そのあたりが大丈夫なら、せっかくの権利なのでチャレンジしたい」と意欲を示した。