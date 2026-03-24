HYBEオーディション「ワースカ」候補者2人が喧嘩？不穏予告に衝撃走る「感情剥き出しでびっくり」「何があったの？」【WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE】
【モデルプレス＝2026/03/24】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃5が3月24日に放送された。波乱の次回予告に驚きの声が寄せられている。
【写真】HYBEオーディション候補者「ウザい」仲間と衝突する姿
＃5では、三次審査・グループパフォーマンスの模様が放送され、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人がアメリカ・ロサンゼルスでの最終審査に進出することが決定した。
次回予告では、アメリカでの厳しいレッスンに励み追い込まれていく4人の姿が映された。また、AyanaとAoiが衝突し「もういいです」「ウザいなと思っています」とそれぞれが心境を語る様子もあり、“交わらない2人”というテロップも表示された。
不穏な次回予告に視聴者からは「喧嘩が起きるとは…」「不穏すぎる」「感情剥き出しでびっくり」「何があったの？」「来週の放送が怖い」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバー・IROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」波乱の次回予告に驚きの声
＃5では、三次審査・グループパフォーマンスの模様が放送され、「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人がアメリカ・ロサンゼルスでの最終審査に進出することが決定した。
不穏な次回予告に視聴者からは「喧嘩が起きるとは…」「不穏すぎる」「感情剥き出しでびっくり」「何があったの？」「来週の放送が怖い」と反響が寄せられている。
「ワースカ」候補者2人が喧嘩？予告動画に驚きの声— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 24, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバーSAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバー・IROHA（イロハ）とMOKA（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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