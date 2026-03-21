¡Ô°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¡ÕÅìÂçÂ´TBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê ¶¥ÇÏ¼Â¶·¡¢ÁáÄ«¿©¥ê¥Ý¡¢ÁªµóÆÃÈÖÈ´Å§¡Ä¡È¤ä¤Ã¤È½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡É³èÌö¤Ö¤ê
¡¡Ì±Êü¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë½÷À¥¢¥Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¡¼¶É½÷À¥¢¥Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¡£¤½¤Î1¿Í¤¬ÅìÂçÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¡Ê29ºÍ¡Ë¤À¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿TBS¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿º´Æ£¹À»Ô¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ËèÇ¯3·î10Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅìµþÂç³Ø¡Ê°ìÈÌÁªÈ´¡¦Á°´üÆüÄø¡Ë¤Î¹ç³Ê¼Ô¡£¤½¤ÎÁ°¸å¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅìÂçÂ´¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡TBS ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¤Î¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤Þ¤º¤Ï3·î15Æü¡¢¡ØÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò4Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¢¥Ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢4·î¤«¤é¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2008Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢µÈÀîÈþÂå»Ò¥¢¥Ê¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¡¢³°»³·ÃÍý¥¢¥Ê¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¥¢¥Ê¡¢ÃÝÆâ¹áÉÄ¥¢¥Ê¡¢ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜ·ÃÍý²À¥¢¥Ê¡Ä¤ÈÆ±¶É¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ë½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºßµþ¥¡¼¶É½÷À¥¢¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ¶¥ÇÏ¼Â¶·¤òÃ´Åö
¡¡Æ±´ü¤Î½÷À¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤È¡¢¸½ºß°éµÙÃæ¤Î¶áÆ£²Æ»Ò¥¢¥Ê¡£TBS¤Î½é½Ð±éÈÖÁÈ¤Ï¡ØÅìÂç²¦¡Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¶áÆ£¥¢¥Ê¤È¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë"¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È"¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÅìÂçÂ´¡×¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡Ö°Õ³°¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤»Å»ö¤ÇÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÙÆâ¤Ç¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè76²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¡£ºßµþ¥¡¼¶É¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¶¥ÇÏ¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤á¤Æ»Ë¾å½é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÂçÀèÇÚ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤âÈÖÁÈÆâ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤ÏÆþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é¡ÖÃæ±û¶¥ÇÏ¡×¤Î¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¤ò¸«»Ï¤á¡¢Ãå½çÍ½ÁÛ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¡Ø¶¥ÇÏÍ½ÁÛ ´Ý¤Î¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¡ÊParavi¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¡ØÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÇGµ¶¥Áè¤ÎÃå½çÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°½Ð¤Î°Â½»¥¢¥Ê¤¬¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÁáÄ«¥°¥ë¥á¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢ÁáÄ«¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Î»Ñ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢Í¼Êý¤Î¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤¬¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÅ»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºÝ¡¢"¿©¥ê¥Ý¤ÎÃ£¿Í"¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¥¢¥Ê¤ÈÂÐ·è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÁªµóÆÃÈÖ¤Ç³«É¼Â®Êó¤òÅÁ¤¨¤ë
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÅìÂç¤ÇË¡³ØÉôÂè1Îà¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤éÌ±Ë¡¡¢¹ñºÝË¡¡¢Ë¡¼Ò²ñ³Ø¡¢Èæ³ÓÀ¯¼£³Ø¤Î¥¼¥ß¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Å»ö¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡£
¡¡¤À¤¬º£Ç¯2·î8Æü¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¡¢¡ØÁªµó¤ÎÆü2026¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«É¼Â®Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£»×¤ï¤ºÆ±¶É¤ÎÃÎ¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ö·Á¤È¸À¤¦¤Ù¤ÁªµóÆÃÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ³«É¼Â®Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢º£¸å¤âÊóÆ»¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
TBS¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ"Í£°ì¤Î20Âå"¤È¤·¤Æ½Ð±é
¡¡¤½¤ó¤Ê¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤¬TBS¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¡£3·î8Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤ËNHK¤Ç¸ø³«¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿NHK¡¦Ì±Êü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ºÂÃÌ²ñ¡Ø¢ô»ä¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´ë²è¤ÏËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Î½Ð±é¤Ï2ÅÙÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤ÏNHK¤Î¼óÆ£ÆàÃÎ»Ò¥¢¥Ê¤¬»Ê²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¹ÉÙÈþ¥¢¥Ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·ÈþÍ²Ã¥¢¥Ê¡¢TOKYO MX¤Î¿¹ÅÄÈþÎé¥¢¥Ê¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï1¼þ¤â2¼þ¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¼óÆ£¥¢¥Ê¤È¿¹¥¢¥Ê¤Ï´ÉÍý¿¦¡£ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¥×¥í¿ý»Î¤Î´é¤ò¤â¤Á¡¢¿·Èþ¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢»Å»ö¤Î1³ä¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç9³ä¤ÏÂ¾Éô½ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿É×¤¬¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç³¤³°¤Ëµï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄ¥¢¥Ê¤äÁÐ»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¼íÌî¥¢¥Ê¤é¡¢»ºµÙ¤ä°éµÙ¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í£°ì20Âå¤Î¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸ø³«ÊüÁ÷¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Â¸ºß¤Ë
¡¡¸«¤¨¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½ç¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤é¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ËÂÐ¤·¿¼¤¯ð÷¤¤¤¿¤ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÅÔÅÙ¡¢Åª³Î¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Â¾¤Î¥¢¥Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥Ñ¥¤¥È¥±¥¢¡×¡Ö¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤¿¿¼¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡£
¡¡»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¡¢¶¦±é¼Ô¤é¤È´ó¤»¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»ä¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤ËÊ¹¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥³¥Ä¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡10·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç30ºÐ¤È¤Ê¤ë¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¤¬³ÊÃÊ¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿º£½Õ¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ËÉÔÄê´ü½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£