◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの守護神候補、大勢投手（２６）＝巨人＝が２７日、中日との壮行試合で３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁となったところで右脚に異変を訴えて緊急降板した。

２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦を含む４試合に登板した右腕は、今回の侍チームでは初登板。先頭の細川への初球に１５５キロを計測すると、４球目で二飛に仕留めた。１死から福永に左前打を許したが、続く樋口をフォークで一ゴロに仕留めて２死。しかし、続くブライトに左前打を浴びて三塁方向にカバーへ走った後、右脚を伸ばすしぐさを見せてマウンドを降りた。その後、マウンドに戻ることなく高橋宏斗（中日）が緊急登板した。

日本代表はリリーフの経験値に優れた平良（西武）や石井（阪神）、松井（パドレス）が故障で辞退する不運に見舞われている。その中で大勢は守護神候補として名前が挙がっている。重責を担う可能性が高まる状況に「あまり考えすぎると僕も不安になる。野球のことをしっかり考えて、暇な時間を作らないようにしたい」と覚悟を口にしていたが、軽症であることを祈るしかない。