「冬のなんかさ、春のなんかね」2つ目の次回予告「傷つく篇」解禁 “不穏”ワンカットに注目集まる「亮介（松島聡）クズ確定で泣いてる」「すでに切ない」

「冬のなんかさ、春のなんかね」2つ目の次回予告「傷つく篇」解禁 “不穏”ワンカットに注目集まる「亮介（松島聡）クズ確定で泣いてる」「すでに切ない」