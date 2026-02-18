お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが2月17日、自身のXを更新。《朝ごはん たかみなからバレンタインにもらった八王子ラーメンいただくしんよー！》とつづり、元AKB48の高橋みなみからもらったカップ麺と餃子、おにぎりの写真を投稿した。

「これに高橋さんがクレームをつけました。高橋さんはクロちゃんの投稿直後、自身のXに《食べていただけるのは嬉しいんですが、風呂で食べるのはやめてもらっていい？》と悲鳴に近いツッコミを入れました。それもそのはず、クロちゃんは入浴しながらバスタブに敷いたフタにカップ麺などを置いて食べていたのです」（芸能記者）

この行為に対し、クロちゃんのXには、

《また汚え風呂で朝飯ですか？》

《お風呂でご飯食べるオッサン》

など批判が殺到。なかには、フタの画像を拡大して

《溝に落ちてる毛は誰の…？》

と指摘するものもあった。クレームを入れた高橋のXにも

《まさか風呂の湯で…まさかね》

など、クロちゃんの行為を嫌悪するようなコメントが寄せられた。

「クロちゃんの『汚ネタ』は鉄板です。2025年12月には、足の踏み場もないほど物が散乱した『汚部屋』を自身のYouTubeチャンネルで紹介していますが、じつはそのときも風呂場が紹介されています。

浴槽のフタの上には醤油、辣油などの調味料やきざみ海苔、とろろ昆布、さらには飲み物や正体不明の物体が置いてあり、クロちゃんは『風呂に入りながら食事をしている』と告白していました。浴槽に張られた水は何日もそのままのようで、すっかり澱んでいました」（同前）

誰に何を言われようとクロちゃんにとっては、この「汚風呂」がリラックスできる場所なのだろう。