人気キャラクター、パペットスンスンが13日深夜のニッポン放送「パペットスンスンのオールナイトニッポンX(クロス)」に出演。Xでトレンド入りするなど大反響を呼んだ。

同番組は週替わりパーソナリティーが金曜日を担当しており、2月13日はメーンパーソナリティ―としてスンスンが登場。ショートムービー「パペットスンスン」が放送されているフジテレビ「めざましテレビ」のメインキャスター、井上清華アナウンサーがゲスト出演し、息の合った掛け合いを披露した。

公式プロフィールで6歳のスンスンは、“史上最年少”でANNのパーソナリティーを担当。緊張していたというが、「緊張した時はきんちょうの歌を歌いますっ」とし、「きんちょ、きんちょ、ドキドキ、ワクワク」と「きんちょうの歌」と生披露した。

スンスンは、リスナーからの相談にも真摯に回答。「今度、大好きな人と結婚することになりました。スンスンは、ノンノンやゾンゾンと仲良しでいるためにどうしていますか？」とのメールには、「僕は、おじいちゃん（ゾンゾン）もノンノンも大好きだから、おじいちゃんとかノンノンがえーんってなったら“大丈夫だよ”って言ってあげたいので、お家に帰ったら“大丈夫だよ”の練習をしようと思いますっ」と答えていた。

Xでは「パペットスンスンANNX」がトレンド入りするなど、大反響を呼んだ。リスナーからは「ANNXにスンスンを呼んでくれたスタッフさん本当にありがとう...最高」「スンスンと井上アナの声が心地よくて、幸せだった〜」「ラジオ一生懸命に答えてて楽しんでていっぱいふわぁ〜って聴けて楽しかったよ」「心がとってもほかほかしました」などのコメントが寄せられていた。