サッカーJ2トリニータは、2月15日（日）に今シーズンの開幕戦をホームで迎えます。大事な初戦に向けて、チームは順調な仕上がりを見せています。

【写真を見る】大分トリニータ “仕切り直し”開幕戦へ 新主将・榊原と絶好調キムが好調アピール 15日にJ3・北九州と対戦

新キャプテン榊原彗悟「プレーで示す」

2月8日に予定されていた開幕戦が雪のため順延に。トリニータは、仕切り直しのシーズン初戦となる試合に向け、12日はおよそ1時間半の練習を行いました。

精力的な動きを見せていたのは、移籍2年目の榊原彗悟（25）です。自身のキャリアで初めてとなるキャプテンに指名。ゲームメーカーとして、今シーズンのチームをけん引します。

榊原彗悟「球際や走るところ、当たり前のことをしっかりやる姿を見せて、自分がプレーで引っ張っていけたらいいと思う」

4試合連続ゴール中のFWキム・ヒョンウ

トリニータの課題である得点力不足の解消に向け、首脳陣にアピールしているのが半年間の期限付き移籍から復帰した大卒3年目のフォワード、キム・ヒョンウ（24）です。2月1日の札幌戦など、対外試合で4試合連続のゴールを挙げていて、好調を維持しています。

キム・ヒョンウ「僕の仕事はゴールを決めることなんで、4試合連続得点は常にこだわった結果だと思いますし、これからも公式戦がはじまりますけど、そこでもしっかり得点を取っていきたいと思います」

四方田修平監督「先週は、やりたかったというのが率直な感想ですけど、しっかり次に向けて切り替えて、爆発したいと思います。『今年のトリニータは違うな』と思ってもらえる開幕戦にしたい」

仕切り直しとなるトリニータのシーズン開幕戦は、15日午後2時からJ3の北九州をホームで迎え撃ちます。