簡単操作ですぐ聴ける！快適にテレビ視聴ができるワイヤレスイヤホン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」を発売した。
■電源を入れるだけ。迷わないテレビ用ワイヤレス
本製品は、面倒なBluetooth設定やペアリング操作が一切不要。ヘッドセットの電源を入れるだけで、すぐにテレビの音声がワイヤレスで楽しめる。機械操作が苦手な人や、高齢者でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えるテレビ用オーディオ環境を実現する。
■置くだけ充電×送信機一体型のスマート設計
送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型。使い終わったら置くだけで充電でき、ケーブルの抜き差しも不要だ。テレビとの接続も簡単で、日々の「ちょっとした手間」を減らすスマートな設計が光る。
■耳をふさがないから、安心して使える
オープンイヤー型を採用し、耳をふさがずに音声を再生できる。テレビの音を楽しみながら、家族との会話やインターホン、周囲の音もしっかり聞こえる。夜間の視聴や一人暮らしの方にも安心で、生活リズムを崩さず自然に使えるのが特長だ。
■音ズレを抑えた低遅延でストレスフリー
独自チューニングを施した内部ICにより、SBCコーデックながら約50msの低遅延を実現する。映像と音のズレを感じにくく、ニュースやドラマ、映画も快適に視聴できる。セリフの違和感が少ないため、長時間の視聴でもストレスを感じない。
■古いテレビにも対応。幅広い接続性
3.5mm、光デジタル、RCA赤白端子に対応し、新旧さまざまなテレビや音響機器で使用できる。付属ケーブルも充実しているため、買ってすぐに使い始められる。リビングはもちろん、離れた場所での“ながら聴き”にも活躍する。
■製品仕様
■ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
■電源を入れるだけ。迷わないテレビ用ワイヤレス
本製品は、面倒なBluetooth設定やペアリング操作が一切不要。ヘッドセットの電源を入れるだけで、すぐにテレビの音声がワイヤレスで楽しめる。機械操作が苦手な人や、高齢者でも直感的に使える設計で、家族みんなが安心して使えるテレビ用オーディオ環境を実現する。
■置くだけ充電×送信機一体型のスマート設計
送信機は、ヘッドセットの充電クレードルとオーディオトランスミッターを兼ねた一体型。使い終わったら置くだけで充電でき、ケーブルの抜き差しも不要だ。テレビとの接続も簡単で、日々の「ちょっとした手間」を減らすスマートな設計が光る。
■耳をふさがないから、安心して使える
オープンイヤー型を採用し、耳をふさがずに音声を再生できる。テレビの音を楽しみながら、家族との会話やインターホン、周囲の音もしっかり聞こえる。夜間の視聴や一人暮らしの方にも安心で、生活リズムを崩さず自然に使えるのが特長だ。
■音ズレを抑えた低遅延でストレスフリー
独自チューニングを施した内部ICにより、SBCコーデックながら約50msの低遅延を実現する。映像と音のズレを感じにくく、ニュースやドラマ、映画も快適に視聴できる。セリフの違和感が少ないため、長時間の視聴でもストレスを感じない。
■古いテレビにも対応。幅広い接続性
3.5mm、光デジタル、RCA赤白端子に対応し、新旧さまざまなテレビや音響機器で使用できる。付属ケーブルも充実しているため、買ってすぐに使い始められる。リビングはもちろん、離れた場所での“ながら聴き”にも活躍する。
■製品仕様
■ペアリング不要でテレビの音を低遅延・クリアに楽しめるオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「400-BTAD014」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表