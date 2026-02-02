4月期のTBS系火曜ドラマ枠の『時すでにおスシ!?』で、永作博美が主演を務めることが発表された。永作にとっては14年ぶりの民放連続ドラマでの主演。さらに、TBS系のGP帯連続ドラマにレギュラー出演するのは、1999年に放送された金曜ドラマ『週末婚』以来となる。

本作では、夫との死別を経験し、一人息子のために懸命に生きてきた主人公が息子の就職をきっかけに、3カ月で職人になれる“鮨アカデミー”の世界に一歩を踏み出す姿が描かれる。堅物講師や世代も個性もバラバラな仲間たちに囲まれながらも、子育てを終えて飛び込んだ新しい場所で、自分のために生きる人生を見つけていくヒューマンドラマだ。

火曜ドラマといえば、2025年に放送された『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系）や『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）をはじめとして、仕事や家庭で起こるさまざまな事象と向き合いながら、現代社会の中で生きる20代～30代の女性の奮闘が描かれる枠として定着しつつある。しかし、永作が演じる本作の主人公は、14年前に夫を不慮の事故で亡くし、一人息子のためにまっすぐに生きてきた50歳の待山みなと。息子が社会人になって家から巣立ったことで、自分自身のために生きていく道を模索する彼女の姿は、今までにない火曜ドラマのヒロイン像として描かれることになりそうだ。

永作はドラマ『陽のあたる場所』（1994年／フジテレビ系）で本格的に女優デビュー。その後は映画やドラマを中心にさまざまな役柄を演じ、作品によっては魔性の女に扮するなど、憂いをおびた表情とリアルな佇まいで視聴者を魅了してきた。近年は特にNHKドラマを中心に活躍。NHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』（2022年度後期）では、ものづくりの町・東大阪と自然豊かな長崎の五島列島で、空を飛ぶ夢を実現しようと奮闘する主人公・舞（福原遥）の母親であるめぐみを演じた。病弱で引っ込み思案の娘に何かと干渉してしまい、適切な距離感に思い悩みながらも、仕事や子育てに奔走する。母親としてもひとりの人間としても成長していく過程を、永作はていねいに道筋を辿りながら表現した。 さらに、2024年に放送された夜ドラ『バニラな毎日』（NHK総合）では、経営がうまくいかずに洋菓子店を閉店することになったパティシエ・白井葵（蓮佛美沙子）の前に現れて、たったひとりのためのお菓子教室を開くように働きかける料理研究家の佐渡谷真奈美を演じる。ズケズケと人の懐に上がり込み、あっけらかんとした関西弁を使いこなし、自身のペースに葵を巻き込んでいく真奈美。こだわりを持って黙々と洋菓子作りに没頭する日々を送り、気づけば独りになってしまった葵だけでなく、お菓子教室を訪れる人々は誰もが日々の仕事や生活に疲れ、傷ついている。それでも、真奈美はいつもの調子で接しながら、メレンゲのように柔らかな手触りで人々を包み込んでいく。独特の個性を発揮するキャラクターを、永作は人間味あふれる素顔と温かい眼差しで演じてくれていた。

『時すでにおスシ!?』を手がける製作陣の顔ぶれも興味深い。脚本を手がけるのは、『わたしの一番最悪なともだち』（2023年／NHK総合）や『マイダイアリー』（2024年／TBS系）など、現代に生きる若者の心の揺らぎや葛藤を会話劇に落とし込んできた兵藤るり。これまで等身大の若者を主人公に据え、日常の温度感を巧みにストーリーに溶け込ませてきた彼女にとって、50歳の女性が主人公のヒューマンドラマを手がけることは、新境地を切り拓くチャレンジとなるはずだ。

さらに、本作では「金曜ドラマ」や「日曜劇場」など、TBSの看板作品を担当してきた演出家が勢揃いしている。『ファイトソング』（2022年／TBS系）の岡本伸吾や『不適切にもほどがある！』（2024年／TBS系）の金子文紀に、現在放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系）で演出を手がけている坪井敏雄も加わり、近年のTBSドラマを彩っている豪華な陣容が整った。編成プロデュースを務める松本友香は、坪井が演出を務めた『ライオンの隠れ家』（2024年／TBS系）において、骨太なヒューマンドラマにサスペンスの要素を融合させた。“鮨アカデミー”という変わった場所が舞台となる本作も、根底に流れるヒューマンドラマの軸がブレることはないだろう。

彼らが共同で作り上げた作品に対して、永作はどのように主演として色をつけていくのか。ほかのキャスト情報も気になるところで、早くも4月の放送が待ち遠しい。

