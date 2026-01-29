思考力を武器にクライアントの経営課題を解決する組織、コンサルティングファーム「コンサル」は激務で高給の職場として知られる。働き方改革が進む今の時代でも、とりわけ偏差値の高い大学に通う学生は就職先としてコンサルを選ぶ傾向が強いという。なぜ彼らは数多くの職業の中からコンサルを選ぶのか。受験戦争を勝ち抜き、就職してもなお成長を渇望せざるを得ない社会の正体を、新進気鋭の批評家が解説する。※本稿は、批評家のレジー『東大生はなぜコンサルを目指すのか』（集英社）の一部を抜粋・編集したものです。

「自主性」を「強制」される

現代のビジネスパーソン

現在のキャリアをめぐる方向性は、各自にとっての「やりたいこと」をいかに見つけるかに比重が置かれる。ビジネスパーソンの世界でも、それがクリアになっている人は良い人材として扱われがちである。

ただ、その「やりたいこと」とは文字通りの「やりたいこと」なのだろうか。

成長したいのではなく成長させられているのではという視点を持つことで、自らがやりたいと思っていることの裏側に横たわる危うさが浮かび上がってくる。もちろんこんなことばかり言っていると何もできなくなってしまうのでバランスの話になってくるが、やりたいことだと自分が認識している内容がすべて自己の決定によるものだとは思わない方がいいのではないか。

『過労死・過労自殺の現代史』の著者の熊沢誠は、ビジネスパーソンの意思決定がどこまで主体的なものかを考えるにあたって「強制された自発性」という言葉を用いている。

