【実録】後ろの人を突き刺すように歩く…。無自覚な「傘のマナー違反」に、サラリーマンが物申す【作者に聞く】
【雨の日に出現】漫画の本編→傘がまるで凶器みたいだ…
働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画にし、X(旧Twitter)で発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。「どこかで経験したことがある」シーンに、多くの共感の声が寄せられている。ウォーカープラスでは、そんな青木さんの日常を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。今回は、SNSを中心に注目を集めた「傘の持ち方」をテーマに、青木さんに話を聞いた。
■閉じた傘は「凶器」になる
多くの人が行き交う駅や街中。地面と水平になるように傘を持つ、いわゆる「横持ち」をする人がいる。後ろを歩く人にとっては、傘の先端が自分に向いている状態であり、まるで凶器だ。青木さんは漫画化のきっかけについて、「閉じた傘で後方を突き刺すように歩く人に出会ったときに、何かしらの形で漫画にできないかと思い描きました」と語る。
「持ち方」以外にも、他人の傘に悩まされた経験はあるのだろうか。「地下鉄の駅に入ろうとしたら、目の前のおばちゃんが高速で傘を開閉していて、飛沫(しぶき)をもろにもらったことがあります。その後、おばちゃんは気まずそうな顔で去っていきましたが…」
あなたは自分の傘の持ち方を「気にしていなかった」と驚くだろうか、それとも「そうそう！」とうなずくだろうか。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じる青木さんのサラリーマン生活をお届けしていく。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
