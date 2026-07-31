「弁当食べただけ」「性病の薬と知らずに…」弁護士が明かす不倫夫のアホすぎる言い訳
YouTubeチャンネル「不倫解決カウンセラー 河村陽子」が、「【爆笑】不倫夫のアホすぎる言い訳！性病の薬を知らずに飲んでいた？」と題した動画を公開した。不倫解決カウンセラーの河村陽子と、離婚問題に強い弁護士の池田咲子が、「不倫がバレた時のアホすぎる言い訳ランキングTOP5」を発表。「弁当食べただけ」「お前のために浮気した」など、呆れるような不倫夫たちの実態を明かした。
動画では、カウンセラー側と弁護士側でそれぞれ遭遇した「アホすぎる言い訳」を5位から順に発表し合う企画を展開した。第5位の発表で河村は、夫が「俺は何もしてない、相手が勝手にしてた」と主張し、相手の女性が勝手に跳ねていたとマグロ状態をアピールしたエピソードを披露。対する池田は、ラブホテルから出てきた証拠があるにもかかわらず「弁当を食べていただけ」と言い張る夫の事例を紹介した。直前にラーメン屋で食事をしていた証拠もあり、その滑稽さに両者は大笑いした。
続いて第3位では、河村が「早漏を直そうとしただけ」と妻のために浮気をしたと主張する夫のケースを紹介。池田は、性病の薬が裁判で証拠として出された際に「なぜ処方されたか謎だったけどとりあえず飲んだ」と苦しいごまかしをした夫のエピソードを語った。
そして注目の第1位について、河村は「お前のために浮気した」というケースを挙げ、「女がいるからお前ともできる」と妻を納得させようとする夫の驚くべき思考回路を暴露した。一方の池田は、別の女性との間にできた子どもを認知した事実を隠すため、「本籍地を変える」という手の込んだごまかしを行う夫の実態を明かし、その計画的な手口に驚きの声が上がった。
数々の修羅場を見てきた二人だからこそ語れる、不倫夫たちの信じがたい言い訳の数々。呆れながらも笑い飛ばす両者の軽快なトークからは、不倫問題という深刻なテーマの中にも、プロとしての頼もしさと明るさが感じられる対談となっている。
動画では、カウンセラー側と弁護士側でそれぞれ遭遇した「アホすぎる言い訳」を5位から順に発表し合う企画を展開した。第5位の発表で河村は、夫が「俺は何もしてない、相手が勝手にしてた」と主張し、相手の女性が勝手に跳ねていたとマグロ状態をアピールしたエピソードを披露。対する池田は、ラブホテルから出てきた証拠があるにもかかわらず「弁当を食べていただけ」と言い張る夫の事例を紹介した。直前にラーメン屋で食事をしていた証拠もあり、その滑稽さに両者は大笑いした。
続いて第3位では、河村が「早漏を直そうとしただけ」と妻のために浮気をしたと主張する夫のケースを紹介。池田は、性病の薬が裁判で証拠として出された際に「なぜ処方されたか謎だったけどとりあえず飲んだ」と苦しいごまかしをした夫のエピソードを語った。
そして注目の第1位について、河村は「お前のために浮気した」というケースを挙げ、「女がいるからお前ともできる」と妻を納得させようとする夫の驚くべき思考回路を暴露した。一方の池田は、別の女性との間にできた子どもを認知した事実を隠すため、「本籍地を変える」という手の込んだごまかしを行う夫の実態を明かし、その計画的な手口に驚きの声が上がった。
数々の修羅場を見てきた二人だからこそ語れる、不倫夫たちの信じがたい言い訳の数々。呆れながらも笑い飛ばす両者の軽快なトークからは、不倫問題という深刻なテーマの中にも、プロとしての頼もしさと明るさが感じられる対談となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
不倫に直面し、先が見えず苦しんでいる方へ向けたチャンネルです。裏切られたショックや不安、怒りで揺れる心をどう整理すればいいのか、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。夫や妻の行動に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら関係を見つめ直すための考え方や会話のヒントを知りたい方におすすめです。